Китай помогает России обойти санкции и предоставляет технологии для спецопераций на Украине, утверждает американская разведка

Согласно сообщениям американской разведки, Китай оказывает помощь России в обход западных санкций и, вероятно, предоставляет технологии двойного назначения для использования в спецоперациях на Украине. С начала 2023 года объем закупок российскими компаниями товаров двойного назначения в Китае достиг нескольких сотен миллионов долларов. В числе поставленных товаров значатся гражданские беспилотники на сумму более 100 миллионов долларов и материалы для производства бронеплит из кевлара на сумму более 225 миллионов долларов.

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По данным разведки, российские компании также закупают в Китае тепловизорные прицелы, каски и бронежилеты. С момента начала спецопераций на Украине было зарегистрировано более 220 поставок такого оборудования. Помимо этого, Китай также поставляет России навигационное оборудование, технику для создания помех и запчасти для истребителей.

Отмечается значительный рост экспорта полупроводников из Китая в Россию по сравнению с 2021 годом. Россия получает полупроводники американского производства или произведенные под американскими брендами на сумму нескольких сотен миллионов долларов, обходя тем самым санкции.

По информации разведки, некоторые закупки товаров двойного назначения производятся через российские компании-однодневки, которые приобретают товары, указывая в таможенных декларациях другие наименования.

Отчет Офиса директора национальной разведки США подчеркивает, что Китай становится важным партнером для России в ее военных усилиях.

Отмечается, что американская разведка не проявляет беспокойство относительно поставок оружия из 50 стран мира в Украину, которое играет важную роль во вооруженном конфликте.