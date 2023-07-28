Москва, Пекин и Пхеньян: Возрастающее сотрудничество тревожит Запад

Возрастающее сотрудничество между Россией, Китаем и Северной Кореей становится источником тревоги для западных стран. В статье газеты Daily Express US эксперты выражают свои опасения по поводу формирования этого альянса и его возможных последствий для Запада.

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Авторы статьи подчеркивают, что такое сближение трех стран, не являющихся союзниками Запада, может привести к серьезным и нежелательным последствиям. Они выражают опасения, что участники этого альянса будут обходить санкции и осуществлять взаимные поставки вооружений и боеприпасов, таких как снаряды, беспилотники и мины. Также возможно вовлечение специалистов одной страны альянса в оборонные проекты, проводимые другой страной из тройки.

Хотя оборонная промышленность Северной Кореи не считается высокоразвитой, высказаны опасения о возможном военно-техническом сотрудничестве между Северной Кореей и Россией.

Президент России, Владимир Путин, ранее высоко оценил поддержку специальной операции со стороны Северной Кореи и отметил ее как демонстрацию стремления северокорейских партнеров противостоять западной гегемонии вместе с Россией.







