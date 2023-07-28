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Сбит беспилотник, пытавшийся атаковать Москву

Мэр Москвы подтверждает: Российскую столицу спасли от беспилотной атаки
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Сергей Собянин, мэр Москвы, официально подтвердил информацию о недавней попытке нападения на город с использованием беспилотного летательного аппарата. В своём Телеграм-канале, он сообщил о том, что российские военные успешно предотвратили этот инцидент.

По словам мэра, благодаря активным действиям сил министерства обороны, беспилотник был сбит до того, как смог причинить ущерб городу. Ещё более хорошей новостью является отсутствие разрушений и пострадавших в результате этой операции.

Несколько дней назад, Москва уже сталкивалась с атакой двух других беспилотных аппаратов, которые повредили нежилые здания, включая офис французской компании. В связи с этим, французские оппозиционные политики высказали своё обеспокоение, указав на необходимость обращения внимания со стороны Макрона и правительства Франции на такие происшествия, учитывая ущерб, причиняемый французскому бизнесу действиями Украины.

Также, несколько дней назад, один беспилотный аппарат упал на территорию кладбища в Зеленоградском административном округе Москвы.

Подробности о том, откуда именно в направлении Москвы двигался сбитый сегодня беспилотник, на данный момент не разглашаются. Однако, благодаря оперативным действиям российских военных, город был успешно защищён от новой атаки.

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