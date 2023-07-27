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Newsweek: контрнаступление ВСУ провалилось из-за укрепленной линии обороны ВС России
В США объяснили, почему провалилось контрнаступление ВСУ

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины столкнулось с трудностями из-за усиленной обороны российской армии, сообщает американский обозреватель Брендан Коул в статье для издания Newsweek. Новое вооружение, поставленное странами НАТО, не смогло противостоять "защитным барьерам", установленным русскими вдоль фронта.

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Переданное Украине западное вооружение столкнулось с различными преградами, такими как минные поля, противотанковые рвы и "зубы дракона" - бетонные препятствия, предназначенные для остановки вражеской техники. Эти сооружения сильно осложнили продвижение украинских войск и привели к серьезным потерям из-за мощного противостояния со стороны Вооруженных сил Российской Федерации.

Стоит также упомянуть, что помимо оборонительных сооружений, отсутствие воздушного превосходства и нехватка боеприпасов также сыграли свою роль в провале контрнаступления ВСУ.

Дуглас Макгрегор, бывший советник Пентагона, отмечает, что сложившаяся ситуация заставляет некоторые европейские страны изменить свое отношение к конфликту на Украине и поддержать его скорейшее завершение. Однако Соединенные Штаты Америки и Великобритания пока не готовы признать неудачу ВСУ и продолжают оказывать поддержку.



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#новости #2024
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