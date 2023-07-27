Украинский генерал оценил российских военных

Командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Вооруженных Сил Украины (ВСУ), Александр Тарнавский, высказал признание профессиональным качествам российских военных, отмечая их решающую роль в предотвращении быстрого продвижения украинских войск.

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В интервью телеканалу BBC Тарнавский отметил, что российские военные продемонстрировали высокий уровень компетенции, благодаря которому украинским силам не удалось наступить значительно вперед.

Тем не менее, стоит отметить, что зарубежные эксперты не единодушны в своих оценках ситуации. Американский журналист Сеймур Херш предположил, что контрнаступление ВСУ может привести к негативным последствиям для Украины, НАТО и США, считая военную операцию украинской армии заранее обреченной. Он также подчеркнул участие НАТО в этом конфликте.

Другой американский обозреватель, Дэниел Дэвис, выразил сомнения в возможности ВСУ одержать победу в противостоянии с российскими вооруженными силами, указывая, что ни военная поддержка НАТО, ни вступление в альянс не окажут существенного влияния на исход конфликта для Украины.







