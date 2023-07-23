Блинкен пообещал Украине истребители F-16 и оценил срок поставок

Недавно стало известно, что Украина получит истребители F-16 от США. Однако, несмотря на это, их использование в боевых операциях Вооруженных Сил Украины (ВСУ) возможно только через несколько месяцев. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что украинским военным необходимо пройти всю необходимую подготовку для обслуживания и разумного применения этих истребителей на поле боя.

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Процесс поставки F-16 уже идет, но он занимает время, включая подготовку, обслуживание и наличие возможностей для их использования в общевойсковых операциях, как заявил глава Госдепартамента.

Критика в адрес американской администрации прозвучала со стороны американского конгрессмена Майкла Маккола, который отметил, что Украина нуждается не только в истребителях F-16, но и в артиллерийских системах и поддержке с воздуха для успешного контрнаступления.

Однако советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что президент Джо Байден одобрил обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 в европейских странах и обеспечит все необходимое для тренировок.







