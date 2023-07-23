Папа римский Франциск предложил организовать встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в одном из московских аэропортов, когда его борт будет делать техническую дозаправку во время его поездки в Монголию или обратно. Эту идею озвучил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, основываясь на личном разговоре с понтификом. По словам Севастьянова, руководители Католической и Православной церквей впервые встретились в 2016 году в аэропорту Гаваны, и поэтому он предполагает, что подобная встреча возможна и сейчас.

Папа предлагает не затягивать с реализацией этой идеи и провести встречу с патриархом Кириллом в одном из московских аэропортов, таких как Домодедово или Внуково, когда он будет лететь в Монголию и ему потребуется дозаправка.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, ранее заявила, что Ватикан не предпринимал практических шагов для организации визита папского спецпосланника в Москву, однако она отметила, что Москва оценивает положительно усилия Франциска в поиске урегулирования украинского кризиса.

В июне состоялась встреча патриарха Кирилла с посланником папы римского, кардиналом Маттео Дзуппи, для обсуждения урегулирования украинского вопроса. По словам патриарха, "важно, чтобы все силы мира объединялись для предотвращения крупного вооруженного конфликта".





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