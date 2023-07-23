WSJ: экс-президент США Никсон предвидел ухудшение отношений Москвы и Киева

Из американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) стало известно, что бывший президент США Ричард Никсон предсказал возможный конфликт на территории Украины еще 30 лет назад. В 1994 году Никсон написал письмо Биллу Клинтону, тогдашнему главе Белого дома, в котором оценил ситуацию на Украине как "взрывоопасную" и призвал усилить присутствие американских дипломатов в Киеве.

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Согласно материалам WSJ, Никсон предупреждал, что если обстановка выйдет из-под контроля, то ситуация на Украине может стать еще более напряженной, чем в то время в Боснии. Он призывал активизировать дипломатические усилия для предотвращения возможного кризиса на Украине.

Ранее сам Билл Клинтон выразил сожаление по поводу своего участия в уговорах, в результате которых Украина отказалась от ядерного оружия. Он отметил, что именно его давление привело к тому, что Киев согласился на этот шаг. Клинтон подчеркнул, что на тот момент ядерное оружие рассматривалось как единственная защита от потенциальной агрессии со стороны "экспансионистской России".

Июльское заявление экс-президента США Дональда Трампа добавило новых акцентов в обсуждение украинского конфликта. Трамп заявил, что он предложил бы "кучу денег" одной из сторон конфликта и заявил бы другой стороне, что она их не получит, чтобы завершить конфликт в течение одних суток.







