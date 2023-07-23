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Экс-адмирал Ставридис: США должны открыть огонь по кораблям РФ при атаке на грузы с зерном
В США призвали обстреливать корабли ВМФ России в Черном море

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США рассматривают возможность конвоирования кораблей с зерном в Черном море, и при необходимости они готовы использовать силу в защите от потенциальных угроз со стороны Военно-морского флота России. Об этом заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис, ссылаясь на информацию из журнала Foreign Policy.

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Ставридис отметил, что НАТО и США имеют достаточно ресурсов для сопровождения грузов с зерном в Черном море совместно с тремя крупными странами НАТО. Он сравнил такую операцию с той, что была проведена во время ирано-иракской войны для сопровождения нефтяных танкеров в Персидском заливе, в которой сам принимал участие.

Ранее украинские власти заявили о том, что они будут рассматривать любые суда, идущие в российские порты по Черному морю, как потенциальных перевозчиков военных грузов. В ответ на это заявление Киева, Великобритания выразила свою позицию, заявив, что она не поддержит шаги Украины, угрожающие судоходству в Черном море. 



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