Новые мины с термобарическими боеприпасами: Украинские Вооруженные силы применяют инновационную технологию военных действий

Согласно информации, полученной от военного сапера с позывным "Рахматулла" в интервью агентству РИА Новости, Вооруженные силы Украины применили новые мины с термобарическими боеприпасами в ходе специальной военной операции. Эти улучшенные мины оборудованы системой сброса и контролируются с помощью дронов.

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Согласно словам военного, эти мины имеют датчики, которые реагируют на движение техники или людей. Когда цель приближается к мине, она срабатывает направленно, приводя к уничтожению объекта. Однако стоит отметить, что российские военные уже разработали методы противодействия таким видам снарядов.

Для изготовления этих взрывных устройств используются термобарические боеприпасы, полученные из советского гранатомета РПГ-7. Принцип работы этих боеприпасов заключается в распылении горючего вещества и последующем подрыве образовавшегося газового облака.

Как ранее сообщалось, Вооруженные силы Украины атаковали населенный пункт Журавлевка 35 раз. Для нанесения ударов использовались 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из реактивной системы залпового огня, согласно информации от губернатора Белгородской области, Вячеслава Гладкова.



