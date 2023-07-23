Президент Украины называет Крымский мост целью, которую нужно нейтрализовать, и утверждает о задержке контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Аспеновском форуме по безопасности о своей стране и цели, которая является важной — возвращение Крыма, а также о нейтрализации Крымского моста.

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Во время выступления на форуме Зеленский подчеркнул, что цель Киева заключается в восстановлении суверенитета Украины и возвращении аннексированного Крыма. По его словам, каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована.

Также украинский лидер прокомментировал контрнаступление Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и отметил, что оно идет медленнее, чем ожидалось, из-за начальной задержки в его начале из-за нехватки необходимого вооружения и боеприпасов у ВСУ. Зеленский выразил уверенность, что Россия использовала этот период для укрепления своих линий обороны.

В ответ на контрнаступление ВСУ, президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности и заявил о провале контрнаступления. По его словам, это не дало ожидаемых результатов для Киева, несмотря на то, что Украине не помогли ни ресурсы западных стран, ни поставки оружия. Путин также отметил профессионализм и мужество российских военных, которые участвуют в зоне специальной военной операции.







