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Как оценить криптовалюту до покупки: 7 параметров

Импульсивные решения - враг кошелька. Как оценить криптовалюту до покупки, на что смотреть. Семь основных правил.
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Каждый день в мире появляются несколько новых криптовалют, а всего их число составляет на текущий момент более 23 тысяч.

Все подряд покупать нет смысла, да и не получится, для долгосрочного инвестирования придется выбирать несколько монет, надежные и те, что принесут в перспективе максимальную прибыль.

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Широко известна история, как один человек стал миллионером на монетках SHIB. На днях издание Cointelegraph со ссылкой на данные Etherscan проследило за историей, как кто-то купил при запуске монеток SHIB на $7850. За следующий 14 месяцев его актив вырос на 17 млн процентов. В 2021 году покупатель начал продавать свои шибы, сначала на $25,3 млн, потом еще на $252,9 млн. И последним траншем -  на $168,5 млн. Сейчас у него еще осталось SHIB на $1,67 млрд. В издании Cointelegraph ему, конечно, все завидуют.

Этот пример показывает, что можно сделать состояние, купив криптовалюту, которая потом вырастет, но делать это надо не вслепую, а четко оценивая шансы. Для этого существует 7 параметров. Скажем «нет» импульсивным решениям.

Итак, на что нужно обратить внимание.

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1. Оценить сайт проекта.

Серьезные долгосрочные проекты обычно имеют качественные сайты, легкие для понимания и навигации. В случае, если сайт сделан кустарно или вовсе отсутствует — это красный флаг, от таких монет лучше отказаться. В целом, изучая сайт криптовалютного проекта, стоит отбратить внимание на то, насколько часто обновляется информация, есть ли связь сайта с социальными сетями, нет ли в контенте сайта орфографических ошибок, присутствует ли информация о разработчиках, указаны ли партнеры в криптоиндустрии. В идеале хорошо, если отмечена роль токена в экосистеме проекта. И вообще отлично, если есть «White Paper» - серьезная научная статья о проекте, созданная по стандартам и описывающая его цели и задачи.

2. Прочитать статью «White Paper», хотя бы по диагонали.

«White Paper» - альфа и омега любого серьезного проекта. Там, кроме целей и задач, описана стратегия, планы, технические средства, в целом видение места токена в мире. Какую задачу планирует решать этот токен? Какая будет эмиссия? Как будут распределяться токены? Будут ли они сжигаться? Чем отличаются эти новые токены от токенов конкурентов?

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3. Посмотреть, что пишут в социальных сетях, и насколько проект там широко представлен.

Сообщество (community) — чуть ли не ключевая часть любого успешного криптопроекта. Существуют ли сообщества в Discord, X (Twitter), Reddit и других платформах? О чем там говорят? Какое соотношение формальной численности групп к просмотрам/реакциям/комментариям?

4. Посмотрите на разработчиков.

Этот пункт из серии «хорошо бы», ибо все мы знаем, что Сатоши Накамото — виртуальный персонаж, а Илон Маск тайно финансировал создание DOGE. Многие успешные проекты сделал неизвестно кто. Но! Это не значит, что на подобный параметр не нужно обращать внимание.

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5. Посмотрите на график и параметры торговли .

Среди серьезных мировых ресурсов для подобрых проверок можно использовать CoinMarketCap, или любой другой подобный сайт. Как менялись цена токена и объем торговли со временем. Технический анализ никто не отменял. Кроме капитализации монетки хорошо бы оценить ее ликвидность, а также посмотреть, на каких биржах она представлена (посмотреть можно, например, на TokenInsight).

6. Прикиньте, как будет меняться цена монетки в будущем, базируясь на ее цене в прошлом. Если проект взлетел, потом упал, и торгуется около нуля, то может особого смысла и нет, уже не взлетит. Впрочем, если бы все было так просто, все мы были бы уже миллионерами.

7. Включите здравый смысл, а также интуицию, сделайте паузу, отложите решение, утро вечера мудренее.

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