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Я думаю, что многие уже наслышаны о NFT. Даже те, кто не сильно разбирается или заинтересован в криптовалюте, могли услышать о цифровых картинках в прошлом году на пике популярности этой сферы.

Если же ты как-то пропустил все новости про NFT, то могу объяснить вкратце.

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NFT — криптографические токены, каждый экземпляр которых уникален. Каждая картинка, имеющая даже одинаковое изображение уникальна и ее невозможно подделать. Так, мошенники пытались подделать NFT, создавая такие же токены, но с более дешевой ценой. Все картинки открыты для просмотра, и их может скачать совершенно любой, но ценность заключается именно в уникальности настоящего токена. Можно привести пример с искусством известных художников. Если ты сфотографируешь настоящую картину Мона Лизы в музее, то ты не станешь миллионером, так же, как если бы ты нарисовал точную копию картины. Оригинал уже не повторить. Все последующие копии будут просто копиями.

NFT можно создавать как по отдельности, так и комбинировать их в коллекции.

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Когда NFT были на пике популярности, очень многим, даже некоторым опытным криптоинвесторам казалось, что это революционная технология. Люди успели сколотить целые состояния на создании или перепродаже NFT. Популярные коллекции скупали буквально за минуты.

NFT искусство

Искусство в NFT сфере поначалу как правило отсутствовало совсем. Всем было абсолютно всё ровно что покупать, 8 битные картинки или изображения в 4K качестве.

Кроме того, коллекции тоже зачастую представляли из себя простое разнообразие изначальной картинки. Так, человек изображенный на картинке мог приобретать разные головные уборы, разный цвет волос и одежду. И как-то из этих однообразных картинок покупатели ещё умудрялись находить самые “ценные” экземпляры, которые и правда могли стоить в разы больше.

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Конечно, были и правда интересные проекты с красивыми или даже анимированными картинками, а каждый NFT в коллекции был уникален. Но это довольно редкие случаи. В основном же были проекты по типу “камень за миллион долларов”. И да, вы не ослышались.

камень на миллион

Интересные и не очень NFT проекты

Появлялись в основном бесполезные или неинтересные проекты, но если даже и появлялись хорошие, то их альтернатив сразу становилось слишком много. Какое-то разнообразие вносили лишь крупные компании, реперы, мультсериалы, спортсмены, которые публиковали свои NFT коллекции. Я же думаю все хотели купить картинку из официальной коллекции смешариков…

К обычным мусорным коллекциям можно отнести одну из самых популярных и дорогих коллекций - CryptoPunks.

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Возможно кто-то и скажет, что это первые в своем роде NFT и могут считаться классикой в этой сфере, но за этой коллекцией не стоит никакой особо долгой истории или большой значимости, их нельзя никак использовать кроме продажи или покупки.

Одному мальчику удалось заработать больше полумиллиона долларов на похожей коллекции, когда он нарисовал много картинок с китами и получил сотни тысяч долларов за их первую продажу, а потом продолжал зарабатывать с перепродажи его картинок другими пользователями.

К более интересным относятся проекты с NFT городами, майнингом токенов с помощью NFT и игры.

Из таких проектов были города в которых участки с домами стоили больше денег, чем дома в реальном мире. Их так же покупали знаменитые личности, еще больше продвигая NFT.

И всё было хорошо, никто даже не задумывался о том, что покупал, и чем все эти NFT обеспечены. Все думали, что они такие молодцы и погружаются в криптосферу, инвестируют “в будущее”. Но, как мы знаем, если актив ничем не обеспечен и стремительно растет, то чем дольше и больше он растет, тем ниже упадает.

NFT-боксы

Еще одна идея, которая и сейчас является довольно интересной, а в свое время сумела удержать NFT на плаву намного дольше - NFT боксы.

В основном они представляют из себя хранилища с закрепленными за ними картинками, но что именно за картинки они содержат вы не знаете, но можете попытать свою удачу и получить наиболее ценный NFT токен. В таких коллекциях токены обычно повторяются и имеют определенную ценность, а соответственно, чем реже попадается картинка, тем и дороже она стоит.

Идея интересная, всему NFT рынку помогла, но получилось ли обеспечить свои коллекции? Ответ очевиден. Эта технология скорее просто обеспечила пользователей дополнительным азартом при покупке.

Пузырь (о котором никто и не думал)

Интерес к NFT постепенно начал утихать, и просто так создавать все новые и новые коллекции уже не получалось потому, что они интересовали все меньше и меньше покупателей. Всех интересовали только деньги, а заработать все не могут. Если кто-то получает, то другой теряет.

После спада интереса к простым и однообразным картинкам все решили создавать свои NFT игры, города… В общем все вдруг “попытались обеспечить свое искусство”. Но в начале всем было хорошо, а потом, когда зарабатывать становилось сложнее, то начинали зарабатывать не совсем законными способами. В большинстве случаев проекты крали деньги у покупателей и исчезали, поэтому кроме спада интереса на цифровое искусство, люди начали с опаской относиться к нему.

Крах NFT

После потери всякого интереса к новым NFT, многие перестали понимать зачем нужны и старые токены, начиная продавать их. А те, кто держали до последнего свои драгоценные картинки, попрощались со своими миллионами.

Цена на NFT начала стремительно падать и вскоре хомяки запустили стремительное падение цен. Вдруг картинки, которые еще буквально вчера скупали за миллионы долларов стали никому не нужны и в 100 раз дешевле.

В следующей статье я разберу и другую сторону NFT.