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Куда переходить с Binance в случае закрытия биржи в России

На какие другие биржи или криптокошельки можно перейти с Binance и других бирж, которые могу заблокировать в России
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Уже достаточно долгое время бедных русских криптоинвесторов мучает то правительство, то сами криптобиржи.

Запрет криптовалюты в России

В нашей стране ещё в начале этого года так яро хотели запретить майнинг и ввести налог на криптовалюту, выдумывая все новые ограничения и причины своего недовольства. И все это можно прекрасно понять потому, что криптовалюты - крайне невыгодные для правительства активы. Пользуясь таким инструментом, ваши переводы никто не сможет отследить и, кроме комиссии за перевод с кошелька на кошелек, вам не придется платить какие-либо налоги правительству.

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Из самых последних ограничений - блокировка биржи OKX в начале октября. Теперь на биржу можно зайти только с телефона, либо с использованием VPN.

Однако, после стольких попыток, то ввести ограничения на использование криптовалюты, то вообще запретить майнинг, 28 октября власти официально заявили, что легализуют криптовалюту и майнинг в России.

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Конечно же не только в нашей стране хотели запретить криптовалюту. Так, например, китайское правительство крайне отрицательно относится к майнингу и криптовалюте в целом.

Блокировка россиян на биржах

Не только наша страна пыталась отстранить своих граждан от криптовалюты. После заявлений со стороны ЕС, биржи, которые сотрудничали с правительством, начали блокировать аккаунты русских пользователей на биржах, а следует, что сразу выделились самые ненадежные биржи, которые забыли про главное предназначение криптовалюты — децентрализация и анонимность. Они начали блокировать аккаунты без предупреждений и возможности вывести деньги. Лишь немногие остались с нами.

Блокировки и введение новых ограничений продолжаются. Крупнейшая криптобиржа — Binance никак не ограничивала своих пользователей из России в начале, но в итоге весной ввела ограничения для пользователей, которые имеют на своем аккаунте активы суммой выше 10.000 евро. Запреты не распространяются на счета граждан, которые проживают за пределами страны и могут подтвердить свой адрес. По сравнению с другими биржами - это довольно простое ограничение.

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Суть не в том, что Binance ввели такое простое ограничение, а в том, что они вообще стали их вводить. После этого, сколько бы Чанпэн Чжао (создатель Binance) не говорил о том, что помнит про главное предназначения криптовалюты, можно ожидать от биржи чего угодно. Особенно после недавнего полного запрета криптобирж для россиян. Для безопасности стоит подумать о переходе на другие кошельки и платформы.

Холодные и аппаратные кошельки

Холодные кошельки:

  • MetaMask — крайне удобный и безопасный кошелек, который вы можете установить на свое мобильное устройство или использовать в виде расширения в браузере. Поддерживается практически всеми крупными децентрализованными площадками и обменниками. Прост в использовании и при какой-либо проблеме можно обратиться к интернету и обнаружить множество статей и видеороликов про этот кошелек. Кроме того, он гарантирует полную безопасность от взлома. А так же, как приятное дополнение, у MetaMask есть своя база данных с опасными и подозрительными сайтами, поэтому он заранее предупредит вас перед переходом на соответствующую веб страницу.
  • Trust Wallet — холодный кошелек от Binance. Крайне простой и понятный интерфейс для новых пользователей. Предоставляет возможность подключить OpenSea и просматривать свои NFT прямо из приложения. Встроенная возможность покупки криптовалюты, приложения DApps, Defi, крипто игры. Шанс, что ограничения биржи будут распространяться на Trust Wallet крайне мал, но если вас беспокоит и эта возможность, то следующий вариант подойдет намного лучше.
  • SafePal — лучший, по мнению многих, холодный кошелек. Крайне похож на Trust Wallet, но имеет еще больше функционала. Можно очень быстро добавить свой кошелек в приложение и создать новый с выбором мнемонических кошельков из 12 и 24 слов.

Аппаратные кошельки:

  • Ledger
  • Trezor
  • Safepal

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Примерная цена 50-200$. Рекомендуется для инвесторов с большим капиталом и для долгосрочных инвестиций.

Криптобиржи

Самые безопасные (от ограничений) на данный момент криптобиржи:

  • OKX
  • Huobi
  • Bybit

Однако, из всех этих криптобирж хотелось бы выделить именно Bybit.

Bybit — аналог и серьезный конкурент Бинанса. Особенно сейчас, когда биржи снова могут начать вводить новые ограничения для пользователей под давлением ЕС.

В чем же главное преимущество Bybit?

Bybit не сотрудничает с правительством и подерживает децентрализацию, обеспечивая безопасность своих пользователей внутри биржи. Тот же KYC используется только для безопасности пользователей, но не более.

Так же биржа в отличии Бинанса предлагает большие бонусы за регистрацию. Особенно эти бонусы будут выгодны для людей с большим капиталом. В Binance вы получаете лишь только скидку на торговлю. Максимальная скидка - 20%.

Bybit предлагает больше - вы можете получить реальные USDT, которыми потом будет возможно торговать. Подробнее об этом я рассказывал в прошлой статье. Сейчас трафик на бирже меньше, чем на бинансе, а это значит, что выше шанс победить в торговых конкурсах и в раздачах.

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