Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Бесплатная криптовалюта от биржи Binance

Лучшие акции от криптовалютной биржи Binance в которых вы можете получить криптовалюту с вложениями или даже без них
[ ] для раздела Блоги
+
Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3060 Gigabyte за 30 с началом
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3080 за 60 с началом тр в Регарде
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В этой статье я подобрал лучшие акции от криптобиржи Binance, в которых вы можете или могли заработать криптовалюту бесплатно и без больших рисков. 

реклама

Какие-то акции активны и сейчас, а некоторые закончились или неактивны в данный момент.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Бесплатные раздачи криптовалюты

Можем начать с самых простых акций, а именно бесплатных раздач криптовалюты без вложений. Такие раздачи в основном проходят для привлечения внимания к новым функциям биржи. В большинстве случаев раздают довольно мало монет, а получить внушительные суммы вы можете лишь при большом везении.

реклама

Например, когда Binance тестировал переводы между аккаунтами биржи в Binance Pay, они раздавали монеты за простой перевод без какой-либо комиссии. Раздача была довольно щедрая и можно было получить от 0.01 и до 777 BUSD. Условия простые и достаточно было перевести один цент другому пользователю и получить шанс выиграть токены BUSD.

Весной проходила уникальная акция, в которой все желающие пользователи Binance могли попытать удачу и получить один биткоин абсолютно бесплатно. Суть была в том, чтобы нажать на кнопку последним по окончанию таймера в одну минуту. При этом каждый раз, когда кто-то нажимал на кнопку - таймер обновлял время и запускался по новой. Игра длилась почти 2 месяца, начиная с 15 марта и до 7 мая. Как итог, одному пользователю повезло больше других и никто не смог обновить его таймер.

реклама

В данный момент проходит большая раздача криптовалюты на бирже до 31 октября, в которой вы буквально за 2 нажатия можете получить до 10 BUSD.

Беспроигрышная лотерея

Далее мы переходим к активной акции в которой вы можете принять участие имея всего лишь 1 BUSD. Кроме того, что порог входа крайне низок, эта лотерея к тому же еще и беспроигрышная, так как Binance возвращает доллар в случае проигрыша. Сама лотерея постоянно повторяется и длится неделю. Если же вам повезет и вы окажетесь единственным победителем из 200.000 таких же участников, то вы получите приз в виде 2888 долларов в BUSD. 

реклама

Шанс крайне мал, но если у вас есть лишний доллар, то почему бы и не попытать удачу. Особенно при том, что вы ничего не теряете.

Квиз - ответы на вопросы

Еще один вид акций, который довольно популярен и часто проводится на Binance. Призы для самых быстрых доходят до 13$ в разных криптовалютах. Суть в том, что биржа предоставляет вам несколько криптовалют и информацию о них, которую вам нужно изучить. После периода подготовки нужно будет на скорость с остальными пользователями ответить на вопросы потому, что призы ограничены.

Скорее всего многим уже не понравилась часть с изучением информации о криптовалютах, но могу вас обрадовать, ответы на все предстоящие вопросы вы можете легко найти в интернете и потом быстро ответить на них без каких-либо подготовок.

Это тоже довольно простой способ заработать немного криптовалюты. Монеты вы можете оставить на аккаунте или конвертировать в BNB.

Колесо Фортуны

Очередная акция, которая проходит все реже последнее время. Тут все так же просто, но вам нужен будет начальный капитал. Вы переходите на страницу акции, где будут задания набрать объем торгов на споте или фьючерсах для разных монет. 

Важно! Вам нужно покупать и продавать криптовалюту после нажатия на кнопку на странице акции потому, что в другом случае биржа не будет учитывать объем торгов.

После выполнения каждого задания вам будут предоставлять по одной попытке для прокрутки колеса фортуны. Вы можете выиграть криптовалюту, бонусные карты, NFT.

Launchpad

Результаты лаунчпад, в сравнении с прошлыми акциями, зависят от количества ваших активов и процентов APY, а не от удачи.

Здесь действует система накопления активов посредством их заморозки в виде BUSD, BNB (и других предоставленных пулов криптовалют) или токенов криптовалюты-организатора данного лаунчпада. После окончания периода заморозки активов, вы получаете монеты проекта в который инвестировали. Очень часто они хороши вырастают в цене после окончания лаунчпада.

Торговля без комиссии

Последняя акция в этом списке подходит скорее для пользователей с большим капиталом, а остальным просто позволяет комфортно покупать и продавать без комиссии.

Сейчас биржа запустила такую акцию и вы можете без комиссии покупать и продавать биткоин.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

криптовалюта биткоин bitcoin btc binance криптобиржа бинанс криптовалюта бесплатно бинанс для новичков криптовалютная биржа
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры октября 2022 года – финал
5
Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
34
Главные игры первой половины октября 2022 года
16
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
5
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
16
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
9
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
41
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
29
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
4

Интересные материалы

Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
14 октября 2022 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Москве завершилась частичная мобилизация, в регионах продолжается, но блогеры уже покинули Россию
98
В Китае массово появились видеокарты от не сотрудничающих с Nvidia и AMD производителей
12
Не все партнёры NVIDIA одинаково хороши – 5 видеокарт с неразумной ценой от именитых брендов
14
Эксперты советуют повременить с покупкой видеокарты – сезон скидок уже рядом, а цены снижаются
22
RAPIDFire: ВС Франции представили инновационную технологию для уничтожения военных дронов
4
Финансовый эксперт: скоро цена биткоина возрастёт до 2 миллионов долларов
18
Покупка Ryzen 7600X не имеет смысла, сборка с разогнанным Core i5-12400F быстрее, и в 2 раза дешевле
32
GeForce RTX 4090 не справилась с Gotham Knights – фрамрейт падает ниже 50 fps с лучами и DLSS
11
3060 Ti и RX 6650 XT на сегодня самые выгодные видеокарты из расчета fps/цена
7
Иран представил новый дрон-камикадзе Meraj-521 – на что способен БПЛА и когда он прибудет в РФ
7
Собянин пообещал запустить завод "Москвич" в декабре
7
После шлифовки крышки AMD Ryzen 9 7950X со снятием 0,8 мм металла температуры снизились на 5…6°C
10
Intel Core i5-13600K с лёгкостью обходит AMD Ryzen 9 7950Х в игровых тестах
50
Какой процессор лучше раскроет потенциал RTX 4090 — Ryzen 7 5800X против Core i9-12900K в тесте TPU
26
Игровой компьютер за гроши – какой процессор купить для геймеров с минимальным бюджетом
1
В РАН смоделировали последствия падения астероида Апофис в центр Москвы
10
Redmi Note 12: Xiaomi обещает самое большое обновление в истории популярных телефонов
1
iPhone SE 2023 - дешевый телефон Apple с новым дизайном
1
Энтузиаст протестировал самую быструю и большую видеокарту в мире GeForce RTX 4090 Colorful iGame
1
Инсайдер разместил в сети фотографии четырехслотовой системы охлаждения RTX 4000 Titan
1

Популярные статьи

"Как у Арматы" - американцы показали прототип танка Abrams X с необитаемой башней
64
Почему Северный поток-1/2 нельзя восстановить, с какой целью ЕС обвиняет РФ в подрыве газопроводов
27
Сокет АМ5 - маркетинговый трюк или диагноз
141
6 необычных гоночных игр
13
Делаем Windows 11 22H2 такой же удобной и функциональной, как Windows 10, за пару минут
9
Как я собирал две мощные системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719 и с чем столкнулся
15
Обзор самых дешевых фотокамер, можно ли стать фотографом с камерой за 27 рублей
15
О ценах на видеокарты в США и РФ – почему я не готов платить больше, и когда ждать скидок
19
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Октябрь)
17
Искусственный интеллект смог точно определить расу человека по рентгеновским снимкам
21

Сейчас обсуждают

Aqulibrium
22:05
У нас вроде не 1 апреля. Даже Китай не может создать литографическое оборудование..
В 2026 году российские инженеры начнут производить процессоры по 7-нм техпроцессу, но это неточно
Артём Николаев
22:05
А какой там геймплей? Лудомания как в Диабло, только в виде шутера?
New Tales from the Borderlands оказалась почти никому не нужна в Steam
swr5
22:04
Очень хорошая новость. Успехов проекту. Не сомневаюсь, что могут сделать и сделают.
В 2026 году российские инженеры начнут производить процессоры по 7-нм техпроцессу, но это неточно
fylval
22:02
По тебе образование особенно заметно, на полтора десятка слов 6 ошибок.
Салат-латук победил Лиз Трас, а Илон Маск похвалил Дмитрия Медведева за хороший троллинг
Foxconn
22:00
С учётом того что Лиза всё же племянница Дженсена и AMD всегда априори в догоняющих, конкуренция между этими двумя компаниями мне видится не более чем фикцией для отвода глаз антимонопольных органов.
AMD Radeon RX 7900 XT может получить 20 ГБ GDDR6 памяти с 320-битной шиной
Эдуард Вабищевич
22:00
Тихо! Не давай им идеи!
Какой процессор лучше раскроет потенциал RTX 4090 — Ryzen 7 5800X против Core i9-12900K в тесте TPU
SOLOMiD
22:00
а куда деватся? я не сомневаюсь. хоть конкуренция куртке и племяшке будет к 2030
В 2026 году российские инженеры начнут производить процессоры по 7-нм техпроцессу, но это неточно
fylval
21:58
А КТО из них политик?
Салат-латук победил Лиз Трас, а Илон Маск похвалил Дмитрия Медведева за хороший троллинг
fylval
21:57
"наслаждаясь статьями в жёлтой прессе" Покажи хоть одного убогого, который наслаждается твоими статьями!
Салат-латук победил Лиз Трас, а Илон Маск похвалил Дмитрия Медведева за хороший троллинг
Эдуард Вабищевич
21:55
Да уж... . Кто лучше? 12900K или 5800X? Это такой ведь сложный вопрос! 16/24 ( ядра/потока) vs 8/16, 5,2ГГц vs 4,7 ГГц, DDR5 vs DDR4, да уж... . Кто лучше?! Давайте проверим в тестах! Очередная стать...
Какой процессор лучше раскроет потенциал RTX 4090 — Ryzen 7 5800X против Core i9-12900K в тесте TPU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем