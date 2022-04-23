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Топ 10 перспективных криптовалют в 2022 — часть 2

Рассмотрим 10 недооцененных криптовалют, которые вырастут и дадут большие проценты в бычьем цикле
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Базовая RTX 3080 Gigabyte замегадешево
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
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Это вторая часть "топ 10 монет".

Конечно, нельзя предсказать будущее и точно сказать какая криптовалюта вырастет, будет ли вообще бычий цикл. Сейчас все говорит о предстоящем бычьем цикле криптовалют, поэтому я провел анализ и собрал 10 недооцененных криптовалют, которые находятся в коррекции после большого роста.

Avax

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RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Avalanche — прекрасный проект, который занимает на данный момент 10 место в топе криптовалют. Многие говорят о его дальнейшем росте и огромном скачке цены. Возможно мы уже не увидим столь огромных повышений цены, но можно быть уверенным в точном дальнейшем росте монеты. Она должна будет дорасти до уровня Solana и Luna уже в ближайшее время по мнению многих аналитиков.

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Комьюнити сейчас очень оптимистично настроено в отношении этой монеты.

Сейчас цена монеты пошла на планомерное повышение после коррекции и находится на нижнем уровне поддержки - бычий сигнал.

High

Highstreet — новая монета на рынке криптовалют, показавшая хороший рост после листинга на бинансе.

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Однако, сейчас токен находится в глубокой коррекции. Многие уже покупают монету, хорошо отзываясь о проекте, говоря, что это возможно последний шанс купить монету по такой цене. При том ещё проект специализируется на Метавселенной и крипто играх, а это дает ей ещё больше шансов и возможностей для роста.

Монета на 514 месте в топе и капитализация составляет всего 50 млн $. Всё ещё есть куда расти и расти.

UNI

Uniswap — 24 криптовалюта в топе, стоящая рядом с такими проектами, как Ethereum Classic, Stellar, Tron, Chainlink и Litecoin.

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Монета очень интересна, как минимум, с точки зрения технического анализа. На глобальном графике выделяется нисходящий канал с бычьим потенциалом на разворот. При общем росте крипто рынка можно получить хорошие иксы с этого проекта.

EGLD

Elrond — на 39 месте с 3.5 миллиардами долларов рыночной капитализацией. Очень большое и активное комьюнити. В конце прошлого года показала хороший рост, а сейчас находится в коррекции. Между тем, её выделяют крайне недооцененным проектом.

С точки зрения технического анализа, криптовалюта так же находится на отличной цене для покупки и может вырваться из коридора с бычьим ростом вверх.

Atom

Cosmos — 22 место и 7 миллиардов долларов. Не видно никаких ярко выраженных фигур технического анализа на глобальном графике, но монета так же находится в коррекции после падения почти в 2 раза от самой пиковой. 

Выступает платформой для запуска криптовалютных проектов. Так же монета использует протокол Proof of Stake. Это означает, что у монеты недоступен майнинг, а только стейкинг. Сейчас этот протокол крайне популярен, так как считается, что он помогает сохранять окружающую среду.

Bake

Bakery — многообещающий проект. Монета находится аж на 294 месте и имеет капитализацию в 160 миллионов долларов, а по сравнению с тем огромным комьюнити, которое имеет проект (Твиттер - 427 тысяч подписчиков), криптовалюта очень даже недооцененная и может стать прекрасным инвестиционным инструментом.

Проект предоставляется доступ к:

  • Обменнику
  • Пассивному заработку (earning)
  • NFT маркету
  • Лаунчпаду (Launchpad) для запуска nft коллекций и токенов

1inch

1inch — криптовалюта, которая тоже сейчас находится в большой коррекции. Она находится на 111 месте в топе с капитализацией в 630 миллионов(есть куда расти в будущем).

Можно отметить активную команду проекта, которая постоянно добавляет все новые функции, построив уже целую экосистему. У токена есть обменник, пассивный заработок, собственный крипто кошелек, который доступен на IOS и Android.

IOTA

IOTA — монета входит в топ 100 монет и находится на 56 месте. Капитализация на данный момент превышает 1.8 миллиардов долларов. Как и многие другие криптовалюты из этого списка, IOTA находится в большой коррекции. Можно заметить линию сопротивления, которая может быть уже скоро сломлена и начнется разворот цены на повышение.

Ada

Cardano — самая крупная монета в этом списке, которая находится на 9 месте и капитализация доходит до 32 миллиардов долларов. Я не очень люблю упоминать криптовалюты, которые находятся на пике своей цены, либо имеющие и так уже большую капитализацию, но Ada - действительно хороший проект и инвестирование точно принесет вам выгоду вместе с общим ростом крипто рынка. Однако, монета находится в большой коррекции и её покупка сейчас будет практически обязательной.

ILV

Illuvium — последняя в списке монета, которая на данный момент не так далека от топ 100 криптовалют. Она на 158 месте в топе, а капитализация составляет 350 миллионов долларов.

Illuvium - игра с открытым миром и nft персонажами в стиле Illuvium Play-to-earn (играй и зарабатывай). 

У проекта множество крупных и интересных партнеров из которых можно выделить:

  • Chainlink
  • Immutable
  • Yield guild
  • Bitcoin.com

Если хотите, чтобы я рассказал о каких-то монетах поподробнее, то можете написать об этом.

После прочтения данной статьи вы можете подробнее изучить технологии и принять собственное решение.

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криптовалюта биткоин bitcoin btc eth ada avalanche 2022 год топ криптовалюта uniswap
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