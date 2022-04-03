Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Топ 10 перспективных криптовалют в 2022

Рассмотрим 10 недооцененных криптовалют, которые вырастут и дадут большие проценты в бычьем цикле
[ ] для раздела Блоги
+
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
ВТРОЕ подешевел Core i9 11900K
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Конечно, нельзя предсказать будущее и точно сказать какая криптовалюта вырастет, будет ли вообще бычий цикл. Сейчас все говорит о предстоящем бычьем цикле криптовалют, поэтому я провел анализ и собрал 10 недооцененных криптовалют, которые находятся в коррекции после большого роста. Все эти криптовалюты можно будет купить на Binance.

Gala

анонсы и реклама
Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел
-120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i9 12900Kf вдвое подешевел
-80000р на RTX 3060
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Gala является одной из тех криптовалют, которая показала огромный рост с хайпом крипто-игр несколько месяцев назад. Криптовалюта имеет хороший фундамент и уже множество инвесторов купили ещё по 15 и 20 центов после падения. Однако, цена выше 20 центов всё ещё пригодна для покупки.

Ftm

реклама

Фундаментальный проект по мнению многих аналитиков. Сейчас монета ftm находится на 45 месте в топе криптовалют, но это не значит, что она ещё не может показать хороший рост монеты. Также монета находится в цикле коррекции после роста, что является шансом купить монету по хорошей цене. Fantom  - это криптовалюта, крипто-кошелек и инструмент для запуска децентрализованных приложений. Таких приложений было запущено уже более 80. Fantom сотрудничает со множеством других крупных компаний.

Movr

Moonriver сейчас в коррекции и упал в 10 раз. При этом капитализация монеты на данный момент равна 265 миллионам долларов, а в списке топ криптовалют она на 192 месте. Криптовалюте есть ещё куда расти и можно закупиться на коррекции.

Theta

реклама

Theta - одна из самых популярных криптовалют в сфере крипто-игр и Meta вселенной. После огромного роста в 2021 она находится в такой же большой коррекции. Проект очень популярный и продолжает набирать популярность крайне быстро, недавно обогнав Sand. Кроме того, на графике сейчас можно заметить двойное дно, которое является бычьим сигналом на покупку.

Comp

Comp - очередная криптовалюта, показавшая крайне большой скачек цены, но теперь она так же находится в коррекции после падения в 8 раз. Сейчас лучшее время и возможно последний шанс для покупки монеты по такой цене.

Fil

реклама

Fil - очень любимая многими криптоаналитиками монета. Она имеет хорошую техническую часть и не отстает от других монет в новых технологиях и разнообразном использовании. После падения больше чем в 10 раз многие уже купили её ниже 20 долларов.

Cake

Cake - токен одной из самой популярной децентрализованной биржи. Монета сейчас находится в коррекции, представляя отличный шанс на её покупку. Она постоянно находится в обращении и так же её можно найти в портфелях многих инвесторов.

Sol

Наверное, эта криптовалюта не требуется в представлении и многие наслышаны о ней в прошлом году. Она не находится в такой большой коррекции, как другие монеты в этом списке, но о технической части, комьюнити и популярности использования этой криптовалюты можно рассказывать очень долго. За последнюю неделю она и так выросла с 90 до 120 долларов и продолжается расти дальше.

Link

Chainlink занимает 23 место среди самых популярных криптовалют и находится в большом коррекционном цикле. В надежности и дальнейшем росте монеты можно не сомневаться, а спокойно добавлять её в свой портфель.

Vet

Последняя на сегодня монета - vechain. Такая же прекрасная монета, как и Link, но vet уже начала свой рост после коррекции, поэтому стоит ожидать локальную коррекцию монеты и смело покупать её, собирая проценты с роста.

Возможно будет продолжение с новыми монетами. Если хотите, чтобы я рассказал о каких-то монетах поподробнее, то можете написать об этом, а для покупки криптовалюты со скидкой можете зврегистрироваться на бинансе!

После прочтения данной статьи вы можете подробнее изучить технологии и принять собственное решение.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

криптовалюта биткоин bitcoin btc eth solana 2022 год pancakeswap топ криптовалюта moonriver
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-A D4
14
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: апрель 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4
Измеряем производительность современных и не очень процессоров в граммах на мегагерц
21
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 Godlike
16
Обзор робота-пылесоса ILIFE A11
11
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i5-10600КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
2
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603Z)
24
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i7-11700КF
4
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Gaming X
16

Интересные материалы

Измеряем производительность современных и не очень процессоров в граммах на мегагерц
1 апреля 2022 21
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2022
20 марта 2022 50
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603Z)
26 марта 2022 24
Обзор и тестирование механических клавиатур Logitech G413 SE/TKL SE
23 марта 2022 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

США расширяют антироссийские санкции, а учёные из РФ построят сканер для производства 10-нм чипов
145
В Бельгии закрылся завод, выпускавший 80% мировых запасов хладагента для производства кремниевых чипов
15
Евросоюз потребует создавать мобильные устройства со съёмными аккумуляторами
15
Биткоин подешевел на $2000, но инвесторы VanEck ожидают его роста до $4 800 000 в ближайшие годы
31
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3080 Ti скинула 233 000 рублей за 2 недели
24
NASA: Две мощные солнечные вспышки достигли Земли на скорости более 3 миллионов километров в час
21
Завод 3М, выпускающий 80% охлаждающей жидкости для травления кремния, остановлен из-за вреда экологии Бельгии
7
Автор книги «Богатый папа, бедный папа» ожидает обвала доллара и советует покупать Биткоин и Эфир
144
Intel раскрыла полную информацию о своей мобильной линейке Arc A-Series
+
Спутники OneWEB продают на Авито за 83 млн. рублей
27
Энтузиаст нашёл способ снизить температуру GeForce RTX 3080 на 25 градусов в майнинге и играх
10
Нерабочая майнинг-ферма за 1 000 000 рублей отказывается копать Эфир – ремонт на коленке вместе с DG
4
Видеокарта поколения NVIDIA Ampere впервые прорвалась в топ-10 статистики Steam
11
Игроки остались очень довольны вестерном Weird West
2
Maxsun работает над материнской платой с припаянным i5-12500H
5
Прототип контактной линзы-дисплея от Mojo готов к тестированию
+
Стоит ли менять GeForce GTX 1060 спустя 5 лет после покупки – большое тестирование от RGHD
19
Новый AMD Ryzen 5 5500 оказался до 11% медленнее 5600X в тесте Geekbench
6
Пистолет, замаскированный под конструктор LEGO, вызвал недоумение в США
10
Ремастер The Witcher 3 может быть отменён из-за новых санкций CD Projekt RED против РФ
10

Популярные статьи

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: апрель 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4
Обзор 2.0 акустики Oklick OK-117
47
Боремся с перегревом ноутбуков и предотвращаем троттлинг
97
Ton Place - о том сколько можно заработать и стоит ли переводить туда подписчиков из Instagram и других соц. сетей
1
Есть ли DRM-Free игры в Steam и как продают "право на использование" под видом продукта
7
Проблемы и перспективы использования рельсовых орудий
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-A D4
14
Aquaball: краткий обзор и небольшой тест
+
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть третья
+
Топ 10 перспективных криптовалют в 2022
+

Сейчас обсуждают

KashtanPalash
01:05
Ламповый усилитель на 6П14П выход, драйвер 6П1П, маяк 222, да басов нет почти, только верхний, зато середина натуральная, вокал - нельзя понять через стенку живой кто-то бубнит, или с компьютера. Альт...
Обзор 2.0 акустики Oklick OK-117
Xardazzz
00:56
поздравляю, успел. я ждал 42-дюймовый LG C2, но как цены резко выросли, стал в панике метаться и искать, что ещё можно купить по старой цене. в итоге купил 7 марта в том же днс LG 27GP950 за 100к. под...
Мнение о мониторе AORUS FV43U и телевизоре LG OLED55B1RLA, или не все мониторы одинаково полезны
GrozaX
00:37
Идеал
OnePlus 10 Pro поступил в продажу на территории США и Европы по цене в 899$
ахахах
00:37
так Киев взят в первый же день спецоперации и посажен на осаду и щас даже решили войска забрать от туда,на более важные участки.Наступление скоро будет на юге или севере Украины,Киев это вообще неглав...
Автор книги «Богатый папа, бедный папа» ожидает обвала доллара и советует покупать Биткоин и Эфир
Владимир Дашков
00:32
Как вижу ебанутую тему так это заглот
Биткоин подешевел на $2000, но инвесторы VanEck ожидают его роста до $4 800 000 в ближайшие годы
Togtyui
00:30
Может и не превратится, но с вероятностью 99% придётся сбрасывать до заводских настроек, обычно всегда так. А опять всё настраивать влом. К тому же, в предыдущей прилетевшей прошивке они мне вырубили ...
Мнение о мониторе AORUS FV43U и телевизоре LG OLED55B1RLA, или не все мониторы одинаково полезны
Kristy Deva
00:29
в ведро..сами покупайте
OnePlus 10 Pro поступил в продажу на территории США и Европы по цене в 899$
ddr22
00:25
очень удобно белый текст на черном фоне. ночью самое то. белый слишком бьет по глазам. да очистка пикселей только вручную. что ж поделать. но она реально работает. как раз так получилось на экране вес...
Мнение о мониторе AORUS FV43U и телевизоре LG OLED55B1RLA, или не все мониторы одинаково полезны
ахахах
00:13
пиндосы щас в агонии и европа для них конкурентом стала,они её уничтожают щас пиндосы и причём давно уже(ещё с того года,когда по осени газ повезли не европе,а азиатским друзьям,потому-что там дороже ...
Автор книги «Богатый папа, бедный папа» ожидает обвала доллара и советует покупать Биткоин и Эфир
Stupid Miner
00:12
Хотелось бы пощупать данный аппарат
OnePlus 10 Pro поступил в продажу на территории США и Европы по цене в 899$
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем