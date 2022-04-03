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Конечно, нельзя предсказать будущее и точно сказать какая криптовалюта вырастет, будет ли вообще бычий цикл. Сейчас все говорит о предстоящем бычьем цикле криптовалют, поэтому я провел анализ и собрал 10 недооцененных криптовалют, которые находятся в коррекции после большого роста. Все эти криптовалюты можно будет купить на Binance.

Gala

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Gala является одной из тех криптовалют, которая показала огромный рост с хайпом крипто-игр несколько месяцев назад. Криптовалюта имеет хороший фундамент и уже множество инвесторов купили ещё по 15 и 20 центов после падения. Однако, цена выше 20 центов всё ещё пригодна для покупки.

Ftm

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Фундаментальный проект по мнению многих аналитиков. Сейчас монета ftm находится на 45 месте в топе криптовалют, но это не значит, что она ещё не может показать хороший рост монеты. Также монета находится в цикле коррекции после роста, что является шансом купить монету по хорошей цене. Fantom - это криптовалюта, крипто-кошелек и инструмент для запуска децентрализованных приложений. Таких приложений было запущено уже более 80. Fantom сотрудничает со множеством других крупных компаний.

Movr

Moonriver сейчас в коррекции и упал в 10 раз. При этом капитализация монеты на данный момент равна 265 миллионам долларов, а в списке топ криптовалют она на 192 месте. Криптовалюте есть ещё куда расти и можно закупиться на коррекции.

Theta

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Theta - одна из самых популярных криптовалют в сфере крипто-игр и Meta вселенной. После огромного роста в 2021 она находится в такой же большой коррекции. Проект очень популярный и продолжает набирать популярность крайне быстро, недавно обогнав Sand. Кроме того, на графике сейчас можно заметить двойное дно, которое является бычьим сигналом на покупку.

Comp

Comp - очередная криптовалюта, показавшая крайне большой скачек цены, но теперь она так же находится в коррекции после падения в 8 раз. Сейчас лучшее время и возможно последний шанс для покупки монеты по такой цене.

Fil

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Fil - очень любимая многими криптоаналитиками монета. Она имеет хорошую техническую часть и не отстает от других монет в новых технологиях и разнообразном использовании. После падения больше чем в 10 раз многие уже купили её ниже 20 долларов.

Cake

Cake - токен одной из самой популярной децентрализованной биржи. Монета сейчас находится в коррекции, представляя отличный шанс на её покупку. Она постоянно находится в обращении и так же её можно найти в портфелях многих инвесторов.

Sol

Наверное, эта криптовалюта не требуется в представлении и многие наслышаны о ней в прошлом году. Она не находится в такой большой коррекции, как другие монеты в этом списке, но о технической части, комьюнити и популярности использования этой криптовалюты можно рассказывать очень долго. За последнюю неделю она и так выросла с 90 до 120 долларов и продолжается расти дальше.

Link

Chainlink занимает 23 место среди самых популярных криптовалют и находится в большом коррекционном цикле. В надежности и дальнейшем росте монеты можно не сомневаться, а спокойно добавлять её в свой портфель.

Vet

Последняя на сегодня монета - vechain. Такая же прекрасная монета, как и Link, но vet уже начала свой рост после коррекции, поэтому стоит ожидать локальную коррекцию монеты и смело покупать её, собирая проценты с роста.

Возможно будет продолжение с новыми монетами. Если хотите, чтобы я рассказал о каких-то монетах поподробнее, то можете написать об этом, а для покупки криптовалюты со скидкой можете зврегистрироваться на бинансе!

После прочтения данной статьи вы можете подробнее изучить технологии и принять собственное решение.