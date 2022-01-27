Где держать криптовалюту в случае ее запрета в России
В связи с последними новостями в России по запрету майнинга и легализации криптовалюты, крупнейшая в мире биржа Binance сообщила, что готова к диалогу с Центральным Банком.
В худшем случае это может привести к партнерству и легализации криптовалюты, передачи базы данных правительству.
Это всего лишь предположения, но уже сейчас стоит готовиться или уже переходить на другие платформы и кошельки.
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Биржи
Биржи довольно удобны для трейдинга, хранения и инвестиции в криптовалюту, но что если ЦБ после возможной легализации Binance перейдёт к другим крупным биржам, то в этом случае, придётся выбирать новое место для хранения своих монет снова. В этом случае можно сразу выбрать холодный кошелёк, особенно для долгосрочного хранения. Однако, вот список отличных криптобирж:
- Huobi
- Bybit
- Coinbase
- Kraken
- Kucoin
- FTX
- Okex
Холодные кошельки
Есть множество видов холодных кошельков, это:
- Онлайн кошельки
- Десктопные кошельки
- Для мобильных телефонов
- Браузерные кошельки
MetaMask
Самым популярным браузерным кошельком, который даст вам доступ практически ко всем онлайн платформам и инструментам - MetaMask.
Можно отметить высокую безопасность данного кошелька, но он очень уязвив перед человеческим фактором. Даже кроме встроенной защиты от вредоносных сайтов, бывали случаи кражи средств по человеческому фактору. Один из случаев - установка расширения для быстрых скриншотов.
MetaMask можно пользоваться с помощью расширения и в мобильном приложении.
Есть возможность импортировать закрытый ключ, создавать новые аккаунты кошелька и подключать сети.
Trust Wallet
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Безопасный кошелёк для мобильных телефонов с достаточно простым интерфейсом. Есть возможность подключить OpenSea.io и просматривать свои NFT прямо из Trust Wallet. Встроенная возможность покупки криптовалюты и приложения DApps, Defi, крипто игры.
Binance Wallet
Холодный Binance кошелёк с мнемонической фразой. Мультичейновый кошелёк с удобным интерфейсом будет отличным вариантом для перехода с горячего кошелька от Binance на холодный.
SafePal
SafePal - ещё один мобильный кошелёк наподобие Trust Wallet с множеством встроенных игр, платформ и сервисов. Удобное управление и создание кошельков с выбором мнемонических кошельков из 12 и 24 слов.
Аппаратные кошельки
Последний вариант, который подойдёт не всем - аппаратный кошелёк. Кроме того что он скорее предназначен для долгосрочного хранения криптовалюты. Это не бесплатный вариант хранения и его нужно будет купить.
Купить такой кошелёк можно примерно от 100$.
Сейчас лучшими вариантами аппаратных кошельков являются:
- Ledger
- Trezor
Они считаются самыми безопасными и популярными на данный момент, а цены базируются от 100 до 200 долларов.
Однако есть и более выгодный вариант от 50$. Это Safepal S1 и KeepKey.
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