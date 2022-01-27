В связи с последними новостями в России по запрету майнинга и легализации криптовалюты, крупнейшая в мире биржа Binance сообщила, что готова к диалогу с Центральным Банком.

В худшем случае это может привести к партнерству и легализации криптовалюты, передачи базы данных правительству.

Это всего лишь предположения, но уже сейчас стоит готовиться или уже переходить на другие платформы и кошельки.

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Биржи

Биржи довольно удобны для трейдинга, хранения и инвестиции в криптовалюту, но что если ЦБ после возможной легализации Binance перейдёт к другим крупным биржам, то в этом случае, придётся выбирать новое место для хранения своих монет снова. В этом случае можно сразу выбрать холодный кошелёк, особенно для долгосрочного хранения. Однако, вот список отличных криптобирж:

Huobi

Bybit

Coinbase

Kraken

Kucoin

FTX

Okex

Холодные кошельки

Есть множество видов холодных кошельков, это:

Онлайн кошельки

Десктопные кошельки

Для мобильных телефонов

Браузерные кошельки

MetaMask

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Самым популярным браузерным кошельком, который даст вам доступ практически ко всем онлайн платформам и инструментам - MetaMask.

Можно отметить высокую безопасность данного кошелька, но он очень уязвив перед человеческим фактором. Даже кроме встроенной защиты от вредоносных сайтов, бывали случаи кражи средств по человеческому фактору. Один из случаев - установка расширения для быстрых скриншотов.

MetaMask можно пользоваться с помощью расширения и в мобильном приложении.

Есть возможность импортировать закрытый ключ, создавать новые аккаунты кошелька и подключать сети.

Trust Wallet

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Безопасный кошелёк для мобильных телефонов с достаточно простым интерфейсом. Есть возможность подключить OpenSea.io и просматривать свои NFT прямо из Trust Wallet. Встроенная возможность покупки криптовалюты и приложения DApps, Defi, крипто игры.

Binance Wallet

Холодный Binance кошелёк с мнемонической фразой. Мультичейновый кошелёк с удобным интерфейсом будет отличным вариантом для перехода с горячего кошелька от Binance на холодный.

SafePal

SafePal - ещё один мобильный кошелёк наподобие Trust Wallet с множеством встроенных игр, платформ и сервисов. Удобное управление и создание кошельков с выбором мнемонических кошельков из 12 и 24 слов.





Аппаратные кошельки

Последний вариант, который подойдёт не всем - аппаратный кошелёк. Кроме того что он скорее предназначен для долгосрочного хранения криптовалюты. Это не бесплатный вариант хранения и его нужно будет купить.

Купить такой кошелёк можно примерно от 100$.

Сейчас лучшими вариантами аппаратных кошельков являются:

Ledger

Trezor

Они считаются самыми безопасными и популярными на данный момент, а цены базируются от 100 до 200 долларов.

Однако есть и более выгодный вариант от 50$. Это Safepal S1 и KeepKey.



