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Как участвовать в криптовалютных токен сейлах | аирдропах и что вам для этого нужно

Как участвовать в Airdrop | IDO | ICO | Mystery Boxes и какие инструменты вам могут понадобиться
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В этой статье мы разберем как участвовать в криптовалютных розыгрышах и распродажах. Какие инструменты и данные нужны для этого.

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AirDrops

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Аирдропы - бесплатная раздача криптовалюты участникам розыгрыша. Выигрывают случайные люди. Им зачисляют токены на кошелек. Событие происходит для привлечения внимания к проекту и расширения базы данных пользователей, формирования комьюнити.

Как участвовать

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Для участия нужно пройти простую регистрацию и подписаться на социальные сети проекта, указать ваш кошелёк на который зачислят монеты. Если у вас нет кошелька, то его достаточно просто создать.

Так же вам нужны будут социальные сети и мессенджеры: Twitter, Discord, Telegram, Facebook и др.

Задания обычно очень простые: подписаться, репостнуть запись и указать ссылки на соц. сети.

Как ретвитнуть запись в Твиттере?

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Частая проблема при участии в аирдропах - неправильная ссылка на ретвит. Обычно люди просто нажимают "Ретвитнуть", но когда вам нужно скопировать ссылку на ретвит, то она ведёт прямиком на оригинальный твит.

Для правильного ретвита вам нужно нажать на опцию "Цитировать твит" и написать любой комментарий. Теперь вы выполнили ретвит правильно и ссылка ведёт на ваш аккаунт.

IDO и ICO

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ICO или же, более популярный на данный момент IDO - форма привлечения инвесторов к покупке новых токенов в ограниченном количестве по определенной цене. При этом инвесторы верят, что уплаченные средства умножатся при выходе на рынок проектов. Так, часто проекты могут преумножить свою ценность сразу после листинга или через некоторое время после него.

Как участвовать в ICO

Более распространенная форма участия в ICO - регистрация в конкурсе и выполнения поставленных условий. Для участия вам нужно будет пройти верификацию(подтверждение вашей личности) и выделить определенное количество монет для покупки разыгрываемых токенов.

После этого вы попадаете в очередь вместе с другими пользователями. По истечению срока регистрации у вас появляется возможность вручную или автоматически купить токены на выделенную сумму, если вы выигрываете.

Отбор победителей происходит случайно.

Как участвовать в IDO

IDO имеет немного другую структуру. Вам не нужно будет верифицироваться, а токены вы получаете не случайным образом, а за то сколько и на какой срок вы замораживали свои активы.

Для участия вам нужно будет внести свои средства в пул фарминга криптовалюты под проценты. На фарминг выделяется определенный срок и вы получаете токены.

Mystery Boxes

Мистери боксы представляют из себя NFT коллекции, но покупая ты не знаешь что тебе выпадет. Таким образом у NFT есть редкость выпадения, чем меньше шанс, тем больше ценность.

В последнее время они очень популярны и появляются на многих платформах и биржах.

Они могут быть как и очень прибыльными с десятками иксов, так и убыточными. Нужно быть крайне аккуратным с выбором коллекций.

Как участвовать

Для участия вам нужно выделить активы для покупки боксов и быть зарегистрированным на платформе, где их продают.

Возможно ещё может понадобиться бот для скупки боксов. Так как вручную купить mystery box невозможно из-за перегрузки страницы в момент продажи.

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Теги

криптовалюта ico airdrops ido mystery box tokens whitelist
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