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Где находить новые аирдропы и вайтлисты

Сайты и сервисы на которых вы сможете найти и поучаствовать в активных аирдропах и вайтлистах
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RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus за 100 с началом
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti
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Наверное многие, кто интересуются криптовалютой видят, как блогеры постоянно находят различные проекты, крипто игры и гемные монеты (криптовалюта с потенциалом на большой рост). И наверное все задавались вопросом, где они находятся все эти проекты и монеты. В этой статье мы разберем основные источники, где вы можете найти новые анонсы о раздачах и аирдропах.

Airdrops.io

Первым прекрасным сайтом для поиска и и участия в аирдропах(бесплатная раздача криптовалюты) я решил выделить именно airdrops.io. Здесь вы сможете увидеть все прошедшие, идущие и будущие аирдропы. Тут могут быть аирдропы известных монет и проектов, а так же начинающих стартапов. У раздач так же выделяется их популярность среди пользователей сайта и общего комьюнити. Популярность представляется в градусах, насколько горячий проект. В первую очередь стоит смотреть именно на такие проекты, так как часто можно получить немного монет сразу после регистрации и подтверждения личности. В некоторых аирдропах нужно будет так же положить свои деньги на кошелек проекта для разблокировки токенов. Есть ещё очень много вариаций раздач:

  • Реферальные раздачи с приглашением новых пользователей
  • Холдинг(покупка на определенный период времени) монеты
  • Розыгрыш среди случайных пользователей
анонсы и реклама
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
-30% на 2Tb WD в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba
98" Samsung 4K - 3 419 000р

Вы можете ознакомиться с каждым проектом и условиями аирдропа подробнее по нажатию.

CoinMarketCap

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Очень удобный инструмент для подбора и поиска аирдропов и вайтлистов(покупка криптовалюты по определенной цене).

Аирдропы — на этой странице вы сможете ознакомиться со списком всех раздач. В основном есть несколько простых задач, которые вам предстоит выполнить. Это может быть подписка на соц. сеть, лайки, ретвиты записей. Задачи довольно простые и не составят особой трудности для выполнения.

Вайтлисты — здесь вы так же увидите список, но уже вайтлистов, а так же ссылку на участие и все условия.

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Кроме того, на сайте так же есть вкладка с событиями криптовалют и проектов. Вы можете просматривать все грядущие события в крипто-сфере для того чтобы понять стоит покупать ту или иную монету.

Сoinlist

Один из самых популярных сервисов для запуска проектов, участники которых получают довольно большие проценты. 

Инструмент централизованный и требует подтверждение личности, так как старается избежать мульти аккаунтов(создания одним пользователем более одного аккаунта для повышения шансов на выигрыш).

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После создания аккаунта и подтверждения личности у вас могут потребовать прочитать информацию о проекте в котором вы хотите поучаствовать и ответить на вопросы. Пройдя опрос, вы сможете выбрать раздачу из списка проводимых этим проектом и залочить(положить средства без возможности забрать их на определенный срок) свои деньги и ожидать результатов раздачи. Если вам полезло, то вы покупаете монеты на сумму денег, которых вы залочили и можно ожидать листинга(выставление монеты на открытую для всех биржу).

После листинга токены можно свободно продавать по желаемой цене.

Impossible Finance

Похожий на Coinlist проект — Impossible Finance. Тут так же требуется KYC(подтверждение личности) верификация. Суть раздач в том, что вы замораживаете желаемую сумму(есть ограничение), а когда ваши средства разблокируются, то в зависимость от положенной суммы и сколько времени прошло с этого момента под вас выделяется аллокация(определенное доступное для покупки количество) монет, которых вы сможете купить.

Обычно вы получаете все монеты сразу, либо получаете их через определенный период времени.

Остается только ждать дальнейших изменений цены.

Binance 

Кроме того, что бинанс является крупнейшей биржей криптовалют, то он так же является одной из самых больших платформ для запуска новых крипто проектов.

На бинансе суть раздач похожа на те, о которых было сказано в Impossible Finance. Проект предоставляет несколько пулов для стейкинга (положить деньги под проценты) монет и получения вознаграждения в токенах самого проекта. Часто монеты взлетают в цене, либо предлагают неплохие проценты на стейкинг.

Huobi

Huobi — столь известная своими прайм листами платформа. На хуоби тоже можно поучаствовать в раздачах криптовалюты. Для участия нужно будет либо держать токены HT и выиграть токены в таких раздачах регулярно, просто нажимая на кнопку участия. Или же вам нужно будет трейдить определенное количество криптовалюты и держать на счету 50 USDT для того, чтобы на них в дальнейшем купить монеты проекта.

На Huobi ещё очень много различных способов получения криптовалюты бесплатным способом, за выполнения различных заданий.

Telegram и Twitter

Последнем на сегодня стали источники, где вы можете узнать о предстоящих раздачах, а именно — Twitter и Telegram.

Вы можете искать в поиске чатов и сообществ, групп, где могут оповещать о таких раздачах. В твиттере искать проще и это можно делать по ключевым тегам, например: #airdrop, #crypto и т.д.

Так же вы можете найти и подписаться на блогеров, которые выставляют информацию о главных аирдропах и раздачах.

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