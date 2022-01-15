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5 способов получения криптовалюты бесплатно на бирже Huobi

Одна из наиболее популярных криптобирж Huobi предлагает своим пользователям множество способов получить криптовалюту бесплатно
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Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Сейчас многие криптобиржи предлагают множество бонусов для своих новых и постоянных пользователей. Всё это для того чтобы как можно сильнее заинтересовать потенциальных клиентов, которые выберут именно их биржу.

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Приветственный бонус

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Самое первое с чем встречает нас сервис - приветственный бонус для новых пользователей. Выполнив все задания(создание кошельков, депозит, трейдинг), вы можете получить до 300$ в point cards и 20000 SHIB.

Point Card "Поинт Карта" - является бонусным активом на вашем аккаунте, которыми оплачивает комиссию с ваших трейдов.

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20000 SHIB - вы получаете на счёт вашего аккаунта и можете ими пользоваться.

Чтобы участвовать в этой акции и получить ещё -15% к комиссии на все ваши покупки и продажи переходите по ссылке для регистрации

Primelist

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Большую свою популярность Huobi набрал и продолжает набирать благодаря своим праймлистам.

Primelist (whitelist или IDO) - специальное предложение для пользователей, которые за поддержку проекта получают возможность купить токены по дешевой цене. Так например последний primelist токена LOVE дал победителям более 22X.

Праймлисты изменяли уже несколько раз. На данный момент они представляют собой страницу, на которой вы можете заморозить ваши активы на небольшой период времени. В качестве монет используются USDT и одна монета равна 1 выигрышному билету. Больше билетов можно получать за торговлю на бирже.

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По окончанию этого периода случайным образом определяются победители.

Билеты ограничены. От того сколько у вас выигрышных билетов зависит ваша аллокация.

Аллокация - объём долларов на которые вы можете купить токены.

После завершения периода покупки происходит листинг монеты.

Листинг - размещение монеты на бирже для всех пользователей.

В монету сразу вливается большой объём, цена взлетает, а вы можете продать её в любой момент.

Magic Miner

Магический Майнер - ещё один отличный способ получить криптовалюту.

Он похож на приветственный бонус, но отличие в том, что вы получаете реальную криптовалюту.

Получить можно разные монеты(SHIB, XRP, BTC и др.) или подписку на Netflix. Монеты могут быть от 888 SHIB, 1 XRP и до 2000$ в разных моментах(на что шанс крайне мал).

Есть сложные и простые задания: посещение страницы, открытие облачного кошелька и другие.

Ежедневные розыгрыши - колесо фортуны

Торгуя на Huobi можно выполнять множество заданий и участвовать во всех  акциях одновременно. 

Ещё одним отличным способом получить криптовалюту является прокрутка колеса фортуны от самого Huobi. 

Вы можете получить шансы за:

  1. Трейдинг криптовалютой объёмом в 500$
  2. Внесение депозита
  3. Торговлю фьючерсами

Награды очень интересные, самая главная из них - это аллокация в primelist.

Кнопка "крутить" разблокируется только после расширенной верификации вашего аккаунта! 

Торговля определенными монетами

Последний, но не менее интересный способ - торговля монетами, участвующих в специальных акциях.

После регистрации в акции нужно набрать определенный объём торгов на нужной паре. При достижении нужного объёма вам начисляют попытки.

Когда акция заканчивается, на той же странице появляется Колесо Фортуны. Количество прокруток зависит от заработанных попыток.

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Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
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5 способов получения криптовалюты бесплатно на бирже Huobi
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