Чему обусловлено снижение курса биткоина на этой неделе и почему фьючерсные трейдеры активно увеличивают открытый интерес к маржинальным контрактам

Команда исследователей CoinDesk провела тщательное исследование текущего состояния курса ведущей криптовалюты биткоина (BTC), представляя экспертные выводы. На этой неделе BTC несколько раз не смогла удержаться выше отметки в $31 000, что было отмечено аналитиками. По данным Coinalyze, рост открытого интереса к фьючерсным контрактам, связанным с BTC, указывает на то, что трейдеры стремятся контролировать свои прибыли.

реклама

Первая неудачная попытка произошла в 23:05 по московскому времени 10 июля 2023 года, когда цена BTC достигла своего локального максимума на отметке $31 040, но затем быстро снизилась до $30 200 к вечеру следующего дня. Открытый интерес, то есть количество активных маржинальных фьючерсных контрактов, связанных с BTC, также вырос с 230 тыс. BTC до 242 тыс. BTC.

Аналитики отметили, что увеличение открытого интереса в сочетании с падением цены обычно свидетельствует о приближении медвежьих коротких позиций на рынок. В своем отчете от 11 июля аналитики компании Paradigm подчеркнули, что ценовое движение указывает на аккумуляцию шорт-позиций, особенно когда цена приближается к уровню $31 000.

Подобная ситуация повторилась в среду, 12 июля, после публикации отчета об индексе потребительских цен (ИПЦ) в США, которая ослабила аргументы в пользу продолжения ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Курс BTC достиг своего максимума на отметке $31 000 сразу после того, как Министерство труда США опубликовало обновленные данные за июнь текущего года. Однако в течение следующего часа котировки биткоина снова упали до $30 500.

Снижение цены снова сопровождалось увеличением открытого интереса к маржинальным фьючерсным контрактам на стейблкоины.

рекомендации RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 Вакансия: Автор новостей широкого профиля в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40

На текущий момент, утром 13 июля, курс биткоина стабилизировался на отметке $30 396. Рыночная капитализация составляет $590,53 млрд, а суточный объем сделок равняется $14,46 млрд.