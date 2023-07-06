Каковы перспективы достижения цены в $1 для XRP и как влияют на это судебное разбирательство и сокращение предложения

Движение курса криптовалюты XRP к рубежу в $1 вызывает большой интерес в сообществе этого токена. В свете восходящего ралли биткоина возникают надежды на преодоление этой важной отметки XRP.

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Однако достижение этой цели зависит от различных внешних факторов, включая исход судебного дела между Ripple и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Решение в пользу Ripple может стать толчком для роста цены XRP, в то время как поражение будет иметь серьезные негативные последствия.

Один из важных аспектов, влияющих на курс XRP, - это сокращение общего предложения этого токена, и за последние 30 дней этот процесс ускорился. За это время было безвозвратно ликвидировано и изъято из обращения около 247 016 токенов XRP (в среднем около 8 233 токенов в день).

Старший инженер-программист Ripple пояснил, что сокращение общего предложения XRP связано с удалением учетных записей в реестре XRP. Каждое удаление сопровождается сжиганием 2 XRP. Например, только в июне 2023 года биржа Poloniex удалила 85 566 старых учетных записей XRPL, что привело к сжиганию 171 132 XRP.

Некоторые участники криптосообщества, вероятно, держатели криптовалюты-мема Shiba Inu (SHIB), сомневаются в эффективности такого подхода для повышения цены XRP.

Также следует отметить, что после ралли в конце июня активность в сети XRP значительно снизилась. Объем транзакций упал на 15,86%, и в настоящее время составляет $623 млн.

Количество активных адресов также сократилось за последние семь дней на 84,51% и составляет в настоящее время 24 363.

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Согласно платформе отслеживания криптовалюты CoinCodex, использующей алгоритм машинного обучения, к 31 декабря 2023 года цена XRP ожидается в размере $0,58. Это предполагает приблизительный рост на 20% от текущего уровня.