Анализ недельного графика цены MATIC показывает, что актив находится в медвежьем тренде. Цена вышла из долгосрочного восходящего канала, свидетельствуя о завершении предыдущего восходящего тренда и начале нового медвежьего тренда.
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В начале июня цена ускорила падение и пробила уровень поддержки в $0,75, достигнув горизонтального уровня поддержки в $0,53. На данный момент цена торгуется между этими двумя уровнями.
На недельном графике индекс относительной силы (RSI) также указывает на медвежью тенденцию. Значение RSI ниже 50 и продолжает снижаться, указывая на нисходящий тренд.
Сможет ли MATIC прорвать сопротивление
На шестичасовом графике цена формирует повышающиеся минимумы, что может свидетельствовать о возможной бычьей структуре. Однако наличие восходящего параллельного канала предполагает возможность медвежьего прорыва.
Текущая цена MATIC находится в верхней части канала, но линия сопротивления канала совпадает с важным уровнем сопротивления Фибоначчи 0,5 на отметке $0,74. Это может свидетельствовать о том, что текущее движение цены является временным ралли перед дальнейшим падением.
Прорыв цены выше уровня сопротивления $0,75, который также является уровнем Фибоначчи и долгосрочным горизонтальным сопротивлением, может указывать на разворот тренда в бычьем направлении.
Необходимо отметить, что запуск чат-бота Copilot на базе искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT положительно повлиял на курс MATIC.
В целом, на данный момент MATIC находится в медвежьем тренде, но прорыв цены из текущего канала может сигнализировать о возможном развороте в бычьем направлении.