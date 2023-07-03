Сможет ли MATIC преодолеть сопротивление и изменить свой медвежий тренд

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-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр

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Анализ недельного графика цены MATIC показывает, что актив находится в медвежьем тренде. Цена вышла из долгосрочного восходящего канала, свидетельствуя о завершении предыдущего восходящего тренда и начале нового медвежьего тренда.

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В начале июня цена ускорила падение и пробила уровень поддержки в $0,75, достигнув горизонтального уровня поддержки в $0,53. На данный момент цена торгуется между этими двумя уровнями.





На недельном графике индекс относительной силы (RSI) также указывает на медвежью тенденцию. Значение RSI ниже 50 и продолжает снижаться, указывая на нисходящий тренд.

Сможет ли MATIC прорвать сопротивление

На шестичасовом графике цена формирует повышающиеся минимумы, что может свидетельствовать о возможной бычьей структуре. Однако наличие восходящего параллельного канала предполагает возможность медвежьего прорыва.

Текущая цена MATIC находится в верхней части канала, но линия сопротивления канала совпадает с важным уровнем сопротивления Фибоначчи 0,5 на отметке $0,74. Это может свидетельствовать о том, что текущее движение цены является временным ралли перед дальнейшим падением.





Прорыв цены выше уровня сопротивления $0,75, который также является уровнем Фибоначчи и долгосрочным горизонтальным сопротивлением, может указывать на разворот тренда в бычьем направлении.

Необходимо отметить, что запуск чат-бота Copilot на базе искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT положительно повлиял на курс MATIC.

В целом, на данный момент MATIC находится в медвежьем тренде, но прорыв цены из текущего канала может сигнализировать о возможном развороте в бычьем направлении.

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