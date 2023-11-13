12 ноября ежедневный доход биткоин-майнеров составил около $44 млн — рекордный показатель в 2023 году







В рекордный 12 ноября 2023 года, биткоин-майнеры заработали удивительные $44 млн в день, представляя собой выдающуюся отметку для текущего года. Этот доход включал в себя как вознаграждения за добычу блоков (6,25 BTC), так и сетевые комиссии.

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От апреля 2022 до октября 2023, доходы в секторе добычи криптовалют испытывали негативное воздействие медвежьего рынка. Однако, к ноябрю, с ростом биткоина, который достиг новых годовых максимумов, показатели начали подниматься.

В то время как биткоин процветает, сложность майнинга также достигла нового исторического максимума, составив 64,68 Т после последнего перерасчета.

Отчеты компаний по добыче цифровых активов подтверждают восстановление отрасли. Например, американская Marathon Digital Holdings за третий квартал сообщила о прибыли в $64,1 млн, что значительно лучше убытков в $72,5 млн за аналогичный период предыдущего года.

Riot Platforms также отметила рост общего дохода до $51,9 млн за квартал, против $46,3 млн годом ранее.

Майнинговые компании сосредотачивают усилия на подготовке к предстоящему халвингу биткоина, ожидаемому примерно 14 апреля 2024 года, когда награда за блок уменьшится до 3,125 BTC при достижении высоты блока 840 000.

Рик Эдельман, основатель Edelman Financial Engines, в своем прогнозе роста биткоина до $150 000 к лету 2025 года выделил предстоящий халвинг как один из факторов.

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В октябре глава Binance Чанпэн Чжао предсказал, что цифровое золото не переживет взрывной рост сразу после уполовинивания наград, предвидя достижение нового исторического максимума лишь через год после события.