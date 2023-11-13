Исследователи CoinShares опубликовали очередной отчет о ситуации на криптовалютном рынке и активности институциональных инвесторов

Исследователи CoinShares представили свежий обзор динамики криптовалютного рынка и взаимодействия институциональных инвесторов. В период с 6 по 12 ноября 2023 года приток инвестиций в цифровые активы достиг $293 млн, поднимая общий показатель за последние 7 недель до более чем $1 млрд и укрепляясь на уровне $1,14 млрд с начала текущего года.

реклама

Общая стоимость активов под управлением (AuM) выросла на 9,6% за последнюю неделю и на внушительные 99% с начала года, установив новый рекорд в $44,3 млрд. Это является максимальным значением с момента краха крупных криптовалютных фондов и потери TerraUSD (UST) в мае 2022 года.

Доля торговли биткоин-ETP составила 19,5% от общего объема сделок с Bitcoin на надежных биржах. Этот феномен, по мнению исследователей, свидетельствует о более активном участии инвесторов в рынке по сравнению с предыдущими годами, что приобретает особую значимость.

На прошлой неделе приток в ETP BTC достиг $240 млн, увеличив общий объем инвестиций до $1,08 млрд с начала года. В то время как "короткие" продукты испытывали отток в размере $7 млн, что, по мнению экспертов, отражает устойчивость позитивного настроения среди участников рынка.

Что касается криптовалюты Ethereum (ETH), отмечается значительный приток средств в размере $49 млн — самый крупный с августа 2022 года. Аналитики подчеркивают, что последние две недели выявили реальный поворот в настроениях, связанный с активными запросами на включение спотовых ETF ETH в США.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр

На момент 15:00 по московскому времени 13 ноября 2023 года курс биткоина составил $36 785, при рыночной капитализации $718,82 млрд, потере около 0,8% за последние сутки. Дневные объемы сделок достигли $13,94 млрд, а доля доминирования на рынке осталась на уровне 51,1%.