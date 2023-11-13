По данным Bitinfocharts, в 2023 году число адресов, удерживающих биткоины на суммы не менее $1 млн, увеличилось более чем в три раза с 23 795 до 81 925

В 2023 году, согласно отчетам Bitinfocharts, количество адресов, на которых хранятся биткоины в размере не менее $1 млн, выросло более чем в три раза, переходя от 23,795 до 81,925. Эксперты подчеркивают, что этот категорический рост может объясняться не только активностью бирж, но и участием инвестиционных фондов и компаний.

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Glassnode провела исследование в ноябре 2021 года, предшествующее историческому пику стоимости BTC, выявив, что число адресов с инвестициями в биткоин более чем на $1 млн достигло 112,573. В течение текущего года количество адресов с балансом не менее 1 BTC увеличилось на 4%, поднимаясь с 978,197 до 1,018,015, поддерживая тренд накопления с 2018 года.

Последние месяцы выделяются активизацией инвесторов в свете предстоящего запуска спотовых криптофондов ETF в США. По мнению стратегов Bloomberg, шансы появления этого инструмента на американском рынке к 10 января оцениваются в 90%, включая перспективы одобрения заявок от таких крупных управляющих активами, как BlackRock.

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Тем не менее, существуют эксперты, высказывающие сомнения относительно возможного роста инвестиций в биткоин после запуска ETF. Например, аналитик CMC Markets, Тина Тен, утверждает, что цифровая валюта вряд ли станет более привлекательным активом после запуска криптофондов. Для усиления институционального интереса требуются более весомые факторы, чем просто появление новых финансовых инструментов.