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Некоммерческая организация Bitcoin Argentina представила законодательный проект, направленный на обеспечение защиты инвесторских интересов и сохранение децентрализации в области криптовалют. Инициатива включает в себя предложение о введении трех категорий в правовую систему страны, цель которых - подтверждение прав собственности на криптовалютные платформы и виртуальные активы. Эти категории включают децентрализованные, локальные централизованные и глобальные централизованные платформы, при этом двум последним разрешается свободное функционирование на территории страны.
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В контексте централизованных платформ, клиентам обеспечивается обширная юридическая защита, гарантирующая возможность требовать компенсации в случае финансовых потерь вследствие банкротства компании. Организация призывает к выведению взаимоотношений между децентрализованными платформами и их клиентами из сферы ответственности аргентинской судебной системы. Это означает, что споры, возникающие среди клиентов децентрализованных проектов, будут решаться в рамках альтернативных механизмов разрешения конфликтов.
В ответ на данную инициативу, вице-президент криптобиржи Binance, Мин Лин, выразил готовность компании подчиниться полному регулированию в Аргентине, демонстрируя тем самым готовность индустрии к сотрудничеству с властями и соблюдению законодательных норм.