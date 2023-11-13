Неправительственная организация Bitcoin Argentina выступила с законодательной инициативой, предусматривающей защиту сбережений инвесторов при сохранении децентрализации криптовалютной индустрии

Некоммерческая организация Bitcoin Argentina представила законодательный проект, направленный на обеспечение защиты инвесторских интересов и сохранение децентрализации в области криптовалют. Инициатива включает в себя предложение о введении трех категорий в правовую систему страны, цель которых - подтверждение прав собственности на криптовалютные платформы и виртуальные активы. Эти категории включают децентрализованные, локальные централизованные и глобальные централизованные платформы, при этом двум последним разрешается свободное функционирование на территории страны.

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В контексте централизованных платформ, клиентам обеспечивается обширная юридическая защита, гарантирующая возможность требовать компенсации в случае финансовых потерь вследствие банкротства компании. Организация призывает к выведению взаимоотношений между децентрализованными платформами и их клиентами из сферы ответственности аргентинской судебной системы. Это означает, что споры, возникающие среди клиентов децентрализованных проектов, будут решаться в рамках альтернативных механизмов разрешения конфликтов.

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В ответ на данную инициативу, вице-президент криптобиржи Binance, Мин Лин, выразил готовность компании подчиниться полному регулированию в Аргентине, демонстрируя тем самым готовность индустрии к сотрудничеству с властями и соблюдению законодательных норм.