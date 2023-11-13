В последнее время криптовалюты из списка топ-20 очень редко вырастают в цене более чем на 10% за сутки

В наше время криптовалюты из топ-20 редко переживают рост более чем на 10% за сутки, в силу значительных объемов ликвидности и высокой капитализации рынка. Однако несмотря на это, иногда встречаются исключения. Например, по последним данным, цифровая валюта Avalanche (AVAX) приятно удивила своих инвесторов, продемонстрировав скачок в цене на 32,8% за последние 24 часа.

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Этот внушительный рост поднял AVAX на 15-ю строчку среди криптовалют с наивысшей рыночной капитализацией, которая за последние 24 часа выросла более чем на $1,5 млрд, достигнув уровня в $6,65 млрд. Дневные объемы сделок с AVAX также существенно возросли, достигнув $1,11 млрд, что на 69,75% превышает аналогичные показатели предыдущего дня.

Тем не менее, среди топ-100 криптовалют была одна, которая превзошла AVAX в суточном росте. Речь идет о 0x Protocol (ZRX), чей курс вырос на 36,2%, поднимая ее на 99-ю позицию в списке. За отчетный период цена достигла $0,526, а общее предложение токенов в обращении составило $445,75 млн. Объем сделок за день также впечатлил и достиг $753,13 млн.

Celestia (TIA) тоже привлекла внимание, войдя в топ-3 криптовалют с наивысшей прибыльностью за сутки. Скачок ее цены составил 30,2%, а цифровой токен можно было приобрести по $4,32. Рыночная капитализация достигла отметки в $608,33 млн, а торговые объемы оказались на уровне $655,93 млн.

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На фоне всех этих движений важно отметить, что стоимость биткоина (BTC) удерживалась выше уровня $37 000, с долей на рынке в 51,1% и общей рыночной капитализацией впечатляющих $725,34 млрд.