Сенатор США Синтия Ламмис выступила в защиту криптоотрасли от утверждений о том, что класс цифровых активов активно используется в незаконной финансовой деятельности

Сенатор Синтия Ламмис настаивает на защите криптоотрасли, опротестовывая утверждения о широком использовании цифровых активов в незаконной финансовой деятельности. Обращаясь к Конгрессу, Ламмис подчеркнула важность не уступать под воздействием не подтвержденных обвинений и спекуляций прессы относительно криптовалют и их участников. По ее мнению, проблема нелегальных финансовых операций лежит не в самом классе активов, а в возможностях преступников.

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Сенатор высказала убеждение, что криптовалюта участвует лишь в менее чем 1% от общего объема незаконной финансовой деятельности. Она предложила создать эффективную регулирующую структуру, которая позволит криптоиндустрии функционировать в США, тем самым дополнительно снизив ее влияние на незаконные операции.

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В то время как Синтия Ламмис подчеркивает разумный подход к криптовалютам, сенатор Элизабет Уоррен и ее коалиция из более чем 100 сенаторов настаивают на строгих мерах по регулированию криптовалютного пространства. Это происходит в контексте сообщений о предполагаемом использовании криптовалютой боевиками ХАМАС, несмотря на опровержение этих данных экспертами и аналитиками отрасли.