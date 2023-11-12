Marathon Digital отчиталась о росте добычи биткоинов на 467% за год
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В итогах третьего квартала успешная деятельность майнинговой компании Marathon Digital выделяется впечатляющим ростом добычи BTC на 467% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый доход компании за Q3 2023 года достиг $64.1 млн, что внушительно отличается от убытка в $72.5 млн, заявленного за тот же квартал предыдущего года. Общий доход за этот период составил $97.8 млн, существенно увеличенный за счет роста добычи биткоинов и повышения стоимости криптовалюты на 32%.
На текущий момент Marathon Digital достигает дневной добычи в 37.9 BTC, что является значительным прогрессом по сравнению с 6.7 BTC в сутки в третьем квартале предыдущего года. Рост хэшрейта оборудования компании составил внушительные 403%, в том числе благодаря запуску фермы в Парагвае мощностью 27 МВт, питаемой от гидроэлектростанции. В 2024 году планируется еще увеличить хэшрейт на 30%.
Отмеченный успех также касается финансовых показателей, где компании удалось снизить долговременные обязательства на 56%, осуществив обмен векселей на сумму $417 млн в сентябре. Генеральный директор Marathon Digital, Фред Тиль, подчеркнул: "Впервые за 2 года наши совокупные запасы денежных средств и биткоинов превысили наш долг на конец квартала."
Кроме того, компания планирует диверсифицировать источники энергии, запустив пилотный проект по добыче BTC на мусорных свалках, используя метан для производства электроэнергии. Этот шаг подчеркивает стремление Marathon Digital к инновационным и устойчивым методам в динамичной сфере майнинга криптовалют.
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