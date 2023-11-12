В итогах третьего квартала успешная деятельность майнинговой компании Marathon Digital выделяется впечатляющим ростом добычи BTC на 467% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый доход компании за Q3 2023 года достиг $64.1 млн, что внушительно отличается от убытка в $72.5 млн, заявленного за тот же квартал предыдущего года. Общий доход за этот период составил $97.8 млн, существенно увеличенный за счет роста добычи биткоинов и повышения стоимости криптовалюты на 32%.

На текущий момент Marathon Digital достигает дневной добычи в 37.9 BTC, что является значительным прогрессом по сравнению с 6.7 BTC в сутки в третьем квартале предыдущего года. Рост хэшрейта оборудования компании составил внушительные 403%, в том числе благодаря запуску фермы в Парагвае мощностью 27 МВт, питаемой от гидроэлектростанции. В 2024 году планируется еще увеличить хэшрейт на 30%.

Отмеченный успех также касается финансовых показателей, где компании удалось снизить долговременные обязательства на 56%, осуществив обмен векселей на сумму $417 млн в сентябре. Генеральный директор Marathon Digital, Фред Тиль, подчеркнул: "Впервые за 2 года наши совокупные запасы денежных средств и биткоинов превысили наш долг на конец квартала."

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Кроме того, компания планирует диверсифицировать источники энергии, запустив пилотный проект по добыче BTC на мусорных свалках, используя метан для производства электроэнергии. Этот шаг подчеркивает стремление Marathon Digital к инновационным и устойчивым методам в динамичной сфере майнинга криптовалют.