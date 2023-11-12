Банк России утверждает, что тестирование крипторубля идет согласно заранее утвержденному графику, начиная с 15 августа.

Масштабное внедрение Цифрового Рубля ЦБР планируется с 2025 года. Эльвира Набиуллина, руководитель Центрального Банка, подчеркнула, что в 2024 году планируется расширение списка участников испытаний крипторубля.

Она подчеркнула, что тестирование продвигается строго по графику, охватывая основные операции и важные технические аспекты.

В следующем году планируется увеличить количество участников испытаний и внедрить новые виды транзакций с использованием токена, как отметила председатель ЦБ.

Набиуллина также заявила, что с 2025 года начнется широкое внедрение крипторубля, что позволит пользователям создавать цифровые кошельки.

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Предварительно банк ВТБ, участвующий в проекте Цифрового Рубля, представил инновационную технологию снятия средств с цифровых кошельков, где токены конвертируются в фиатные рубли и зачисляются на банковский счет, предоставляя возможность снимать наличные в банкоматах.