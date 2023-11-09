Жителя Индии обвинили в продаже гостайн за криптовалюту
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Национальное агентство расследований Индии подало обвинение в шпионаже в пользу Пакистана в отношении Манмохана Сурендра Панды, проживающего в городе Висакхапатнам. Эту информацию распространили местные СМИ.
По информации агентства, Панда сговорился с агентом пакистанской разведки с целью передачи конфиденциальных данных, связанных с Военно-морскими силами Индии, как собственной персоне, так и его коллегам.
В частности, он предоставлял информацию о военных кораблях и подводных лодках.
Хотя род деятельности обвиняемого не раскрывается, известно, что он родился в Мумбаи.
За свои услуги Панда получал вознаграждение в неуказанной криптовалюте.
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Расследование этого инцидента все еще продолжается.
В ноябре 2022 года в США был вынесен приговор семейной паре по делу о продаже секретных данных за криптовалюту, напоминаем.
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