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Жителя Индии обвинили в продаже гостайн за криптовалюту

Национальное агентство расследований Индии выдвинуло в отношении жителя города Висакхапатнам обвинения по факту шпионажа в пользу Пакистана
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Национальное агентство расследований Индии подало обвинение в шпионаже в пользу Пакистана в отношении Манмохана Сурендра Панды, проживающего в городе Висакхапатнам. Эту информацию распространили местные СМИ.

По информации агентства, Панда сговорился с агентом пакистанской разведки с целью передачи конфиденциальных данных, связанных с Военно-морскими силами Индии, как собственной персоне, так и его коллегам.

В частности, он предоставлял информацию о военных кораблях и подводных лодках.

Хотя род деятельности обвиняемого не раскрывается, известно, что он родился в Мумбаи.

За свои услуги Панда получал вознаграждение в неуказанной криптовалюте.

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Расследование этого инцидента все еще продолжается.

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В ноябре 2022 года в США был вынесен приговор семейной паре по делу о продаже секретных данных за криптовалюту, напоминаем.

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