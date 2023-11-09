



HSBC Holdings Plc выступает с планом предложить своим институциональным клиентам новые кастодиальные услуги, включая хранение цифровых активов, таких как токенизированные ценные бумаги. Этот стратегический ход является значимым шагом в развитии компании.

Для воплощения этого плана, руководство HSBC сотрудничает с ведущей технологической компанией Metaco, входящей в структуру Ripple Labs Inc. Их совместные усилия позволят запустить услуги по хранению, доступные с 2024 года. Эти нововведения прекрасно дополнят платформу HSBC Orion для цифровых активов и инфраструктуру банка по выпуску токенизированного золота. Основанная на технологии распределенного реестра (DLT), она обеспечивает прозрачность владения физическими драгметаллами, хранимыми в лондонском хранилище, через цифровые токены.

Эксперты Bloomberg отмечают, что банки, занимающиеся управлением активами и предоставлением рыночной инфраструктуры, вложили миллионы долларов в адаптацию блокчейн-технологий за последние десятилетия. Эти усилия направлены на оптимизацию сложных процессов и сокращение расходов.

"Мы видим рост спроса на услуги по хранению и управлению фондами цифровых активов со стороны управляющих и владельцев, поскольку этот рынок продолжает динамично развиваться", - подчеркивает Чжу Куанг Ли, директор по цифровым технологиям, данным и инновациям службы ценных бумаг в HSBC.

HSBC - крупный финансовый игрок, который успешно внедрил блокчейн-технологии после тщательного тестирования их на практике, в том числе технологии, лежащей в основе криптовалют.

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В предыдущем месяце JPMorgan Chase & Co запустил свой первый расчет залога для клиентов с использованием блокчейн-технологии. Компания Euroclear также объявила о запуске платформы для выпуска традиционных ценных бумаг с применением криптографии.