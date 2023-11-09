Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

HSBC подписал договор с дочерней компанией Ripple Labs

HSBC Holdings Plc планирует предложить институциональным клиентам кастодиальные услуги для цифровых активов
[ ] для раздела Блоги
+

реклама


HSBC Holdings Plc выступает с планом предложить своим институциональным клиентам новые кастодиальные услуги, включая хранение цифровых активов, таких как токенизированные ценные бумаги. Этот стратегический ход является значимым шагом в развитии компании.

Для воплощения этого плана, руководство HSBC сотрудничает с ведущей технологической компанией Metaco, входящей в структуру Ripple Labs Inc. Их совместные усилия позволят запустить услуги по хранению, доступные с 2024 года. Эти нововведения прекрасно дополнят платформу HSBC Orion для цифровых активов и инфраструктуру банка по выпуску токенизированного золота. Основанная на технологии распределенного реестра (DLT), она обеспечивает прозрачность владения физическими драгметаллами, хранимыми в лондонском хранилище, через цифровые токены.

Эксперты Bloomberg отмечают, что банки, занимающиеся управлением активами и предоставлением рыночной инфраструктуры, вложили миллионы долларов в адаптацию блокчейн-технологий за последние десятилетия. Эти усилия направлены на оптимизацию сложных процессов и сокращение расходов.

"Мы видим рост спроса на услуги по хранению и управлению фондами цифровых активов со стороны управляющих и владельцев, поскольку этот рынок продолжает динамично развиваться", - подчеркивает Чжу Куанг Ли, директор по цифровым технологиям, данным и инновациям службы ценных бумаг в HSBC.

HSBC - крупный финансовый игрок, который успешно внедрил блокчейн-технологии после тщательного тестирования их на практике, в том числе технологии, лежащей в основе криптовалют.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В предыдущем месяце JPMorgan Chase & Co запустил свой первый расчет залога для клиентов с использованием блокчейн-технологии. Компания Euroclear также объявила о запуске платформы для выпуска традиционных ценных бумаг с применением криптографии.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

news news.ru
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
7
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
11
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
15
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
68
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
23
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
20
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
12
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава эстонской разведки: Россия производит 1,5 миллионов артиллерийских снарядов в месяц
+
Российские десантники поразили шведскую БМП Stridsfordon 90 ВСУ, превратив её в ржавый неликвид
+
Специалисты выяснили причины низкого fps в Cities Skylines II и рассказали, как повысить его втрое
4
Китайская Loongson выпустит игровую видеокарту – 9A1000 сравнится по скорости с Radeon RX 550
3
В ярдо Linux добавили «синий экран смерти» – за разработку отвечает сотрудник Microsoft
12
Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого приняли присягу Российской Федерации
3
Российская армия начала использовать боевые элементы «Мотив-3М» на Авдеевском направлении
2
Комиссии в экосистеме биткоина достигли 6-месячного экстремума
1
Инсайдер разочаровался в новом дизайне упаковки GeForce RTX 4070 Ti SUPER
6
Французская пресса: Украине предстоит трудная зима без электричества, оружия и поддержки США
5
Специалисты попытались превратить майнерскую видеокарту NVIDIA CMP 50HX за 160 евро в игровую
4
Canon совершила революцию в мире полупроводников – что не так с технологией NIL-литографии
3
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
13
Как отключить опцию прослушивания ваших разговоров в Яндекс Алиса и Google Assistant
+
В эксплуатации в России находятся без малого 170 лайнеров «Сухой Суперджет» — ОАК
1
Съемки приквела "Игры Престолов" сериала "Рыцарь Семи Королевств" начнутся весной 2024 года
4
Притягивающие лучи из научной фантастики реальны и могут решить проблему космического мусора
1
В бета-версию The Finals сыграло 7,5 миллионов игроков в Steam
+
Российский энтузиаст запустил легендарную игру The Witcher 3 на экране смартфона
3
На видео показали, как Cybertruck пытается проехать по грунтовой дороге
1

Популярные статьи

Пять причин отказаться от покупки Xbox Series X в 2023 году
55
Saab 37 Viggen – первый в мире боевой самолёт, построенный по схеме "утка"
1
Краткое тестирование накопителя Hikvision E100 (HS-SSD-E100/128G)
+
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
32
ТОП-20 вещей, которые людям заменил смартфон
38
Military Watch: уникальная ракета комплекса С-400 и самолёт А-50 повышают эффективность ПВО России
+
История одного НЕ корпуса
48
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
7
Между искусственным интеллектом и людьми творческих профессий назревает холодная война
23
В США создают новую серийную термоядерную бомбу B61-13
7

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100plus
08:19
Идиоты, они в окопах не нарожают!
NYT: На Украине пытаются вовлечь в армию больше женщин из-за огромных потерь на фронте
FelsheR-BAN100plus
08:18
Это у автора кладовка или балкон так переоборудованы?) Хоть у кого-то на оверах чисто, аккуратно и уютно, сделано для себя.
История одного НЕ корпуса
Zhuge Liang
08:12
+100500!
Россия нарастила объемы производства Су-57М - первый полк будет сформирован к концу 2023 года — MWM
Zhuge Liang
08:12
что за чушь Вы несете???
Россия нарастила объемы производства Су-57М - первый полк будет сформирован к концу 2023 года — MWM
FelsheR-BAN100plus
08:10
Прямо праздник какой-то! Больше хороших новостей на оверах!
По американским военным базам впервые ударили баллистическими ракетами Al-Aqsa 1
Zhuge Liang
08:08
а где СУ-57 применялся против серьезного ПВО? в Сирии что ли?)
Россия нарастила объемы производства Су-57М - первый полк будет сформирован к концу 2023 года — MWM
FelsheR-BAN100plus
08:07
А еще за нарушение исламских законов наказывать надо, а то в барыг превращаются - синьку туристам даже в мусульманские праздники продают.
Кадыров пообещал уволить из команды чиновников, дети которых не знают чеченский и говорят на русском
FelsheR-BAN100plus
08:01
А Россия в курсе?
В США утверждают об отсутствии давления на Украину по проведению переговоров с Россией
Malfoi
07:57
Кто либо объяснит какого лешего на данном ресурсе приводится точка зрения "Активисты Исламского сопротивления Ирака" ? У них ракеты на разогнанных Эльбрусах работают?
По американским военным базам впервые ударили баллистическими ракетами Al-Aqsa 1
wild cat
07:57
Знать язык своего народа НЕОБХОДИМО!!!! А вот запретить изучать язык межнационального общения (Русский) в школах и детсадах правильным будет только в случае если Чечня не видит себя в перспективе в со...
Кадыров пообещал уволить из команды чиновников, дети которых не знают чеченский и говорят на русском
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем