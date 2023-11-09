Стартапы привлекли в 3 раза меньше финансирования за неделю
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На основе данных от DeFiLlama за неделю с 30 октября по 5 ноября 2023 года видно, что блокчейн-проекты привлекли $34,7 млн в ходе 9 сделок. Эта сумма существенно ниже, чем неделей ранее, когда было собрано более $107 млн.
Главное инвестирование недели было осуществлено Uniswap DAO, вложившей $12 млн в маркет-мейкера Ekubo Protocol на платформе StarkNet. В обмен компания получила 20% токенов управления. Кроме того, разработчики Modulus, специализирующиеся на верификации данных искусственного интеллекта с нулевым разглашением (zk), привлекли $6,3 млн в раунде финансирования, возглавляемом Variant и 1kx.
В сфере инфраструктуры с нулевым разглашением (zk), Toposware получил $5 млн в сид-раунде под руководством Evolution Equity Partners. Как отмечает Том Кутюр из FundStrat, многие децентрализованные приложения (dApps) осторожно применяют искусственный интеллект из-за дополнительных проблем с безопасностью. Однако Modulus стремится решить эту проблему, используя доказательства с нулевым разглашением для эффективной проверки, что поставщики ИИ не манипулируют алгоритмами.
Также, аналитическая компания Vaas, базирующаяся на технологии искусственного интеллекта, привлекла $2 млн в предварительном финансировании. Это означает, что на проекты в области искусственного интеллекта пришлось более четверти от общей суммы, собранной криптостартапами за неделю.
Также стоит отметить, что разработчики сети Base успешно завершили начальный раунд финансирования в размере $3 млн благодаря децентрализованному протоколу деривативов Surf.
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