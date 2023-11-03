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Корпорация PayPal, мировой лидер в сфере финансовых технологий, получила повестку в суд от правоохранительного подразделения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении своего стабильного цифрового актива PUSD. Информацию об этом распространило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники. По словам представителей компании, повестка была доставлена им в среду, 1 ноября. От PayPal требуется предоставление набора документов, касающихся выпуска стейблкоина.
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Руководство PayPal заверяет, что они активно сотрудничают с американскими регулирующими органами по данному вопросу. Стейблкоин PayPal USD был запущен в начале августа, однако по данным аналитической компании Nansen, в первые недели он не смог завоевать широкую популярность. Несмотря на это, представители платежного сервиса надеются, что со временем стейблкоин найдет активное применение среди клиентов PayPal.
Следует отметить, что недавно компания PayPal подала патентную заявку на осуществление торговли невзаимозаменяемыми токенами (NFT). Заявка была опубликована в открытом доступе 21 сентября и в настоящий момент находится на рассмотрении. В документе подробно разъясняется система, в рамках которой пользователи будут иметь возможность приобретать и реализовывать NFT через посредника-поставщика услуг. Упоминается блокчейн-платформа Эфириум, хотя конкретный поставщик не указан. Кроме того, в заявке подробно анализируются методы проведения транзакций с использованием NFT.