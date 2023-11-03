Международный финансовый гигант PayPal получил от правоохранительного отдела Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) повестку в суд по поводу своей стабильной цифровой монеты PUSD

Корпорация PayPal, мировой лидер в сфере финансовых технологий, получила повестку в суд от правоохранительного подразделения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении своего стабильного цифрового актива PUSD. Информацию об этом распространило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники. По словам представителей компании, повестка была доставлена им в среду, 1 ноября. От PayPal требуется предоставление набора документов, касающихся выпуска стейблкоина.

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Руководство PayPal заверяет, что они активно сотрудничают с американскими регулирующими органами по данному вопросу. Стейблкоин PayPal USD был запущен в начале августа, однако по данным аналитической компании Nansen, в первые недели он не смог завоевать широкую популярность. Несмотря на это, представители платежного сервиса надеются, что со временем стейблкоин найдет активное применение среди клиентов PayPal.

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Следует отметить, что недавно компания PayPal подала патентную заявку на осуществление торговли невзаимозаменяемыми токенами (NFT). Заявка была опубликована в открытом доступе 21 сентября и в настоящий момент находится на рассмотрении. В документе подробно разъясняется система, в рамках которой пользователи будут иметь возможность приобретать и реализовывать NFT через посредника-поставщика услуг. Упоминается блокчейн-платформа Эфириум, хотя конкретный поставщик не указан. Кроме того, в заявке подробно анализируются методы проведения транзакций с использованием NFT.