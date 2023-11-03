Руководство ведущего консорциума Гонконга Chow Tai Fook объявила о новом сотрудничестве

Руководство гонконгского консорциума Chow Tai Fook официально анонсировало стратегическое партнерство с Chainlink Labs, направленное на разработку токенов фонда, соответствующих высоким стандартам требований и межсетевой совместимости в крупных публичных блокчейн-сетях. Важно отметить, что данный продукт будет представлен регулирующим органам для получения одобрения.

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Компания Yucheng Technology, в свою очередь, выходит на долгосрочное сотрудничество с Chainlink Labs, предлагая инновационные решения в виде резервного сертификата Chainlink и кроссчейн-операционной системы (CCIP). Это позволит инвесторам, приобретающим токены фондов, сохранить свою принадлежность к изначальному блокчейн-сообществу и получать инвестиционный доход в соответствии с законодательством юрисдикции через платформу компании.

После получения необходимых разрешений регулирующих органов, дочерняя компания Yucheng Global и её лицензированные партнеры смогут выступать в качестве агентов по размещению, предоставляя услуги управления фондами и другими финансовыми продуктами, основанными на технологии распределенного реестра (DLT).

Протокол Chainlink CCIP представляет собой механизм межсетевого взаимодействия и обмена сообщениями, обеспечивающий возможность передачи токенов между различными блокчейнами. Он отличается надежностью и простотой в использовании.

CCIP работает по принципу блокировки и сжигания для перемещения цифровых активов между цепочками. Это означает, что перед отправкой токенов пользователь должен заблокировать их в исходной блокчейн-сети. После этого CCIP выпустит соответствующее количество виртуальных монет в целевой сети.

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Помимо этого, пользователи могут применять CCIP для отправки сообщений, команд и других операций между различными блокчейнами. Эта функциональность имеет широкий спектр применений, включая кроссчейн-платежи, децентрализованные биржи и потоки данных.