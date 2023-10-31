Криптовалютная биржа Bittrex получила одобрение суда на пересмотренный план банкротства и сворачивания деятельности в США

Криптовалютная платформа Bittrex получила судебное разрешение на пересмотр своего плана банкротства и завершения операций в США.

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Решение судьи Брендана Шеннона включает уточненный приказ, предусматривающий ликвидацию компании для удовлетворения оставшихся требований кредиторов, учитывая неформальные замечания SEC, как зафиксировано в протоколе слушаний.

В апреле текущего года Bittrex объявила о завершении своей деятельности в США из-за растущей регуляторной неопределенности. В ответ, SEC подала иск против компании в связи с предполагаемыми нарушениями в сфере ценных бумаг.

8 мая, биржа подала заявление о банкротстве в Соединенных Штатах. Активы и обязательства компании были оценены в пределах от $500 млн до $1 млрд, а общее количество кредиторов превысило 100 000.

Предложенный компанией план по урегулированию задолженности вызвал возражения со стороны регуляторов. Одной из основных причин стала неоплаченная сумма в размере $5 млн перед FinCEN, частью из общей суммы в ~$30 млн, согласно октябрьскому соглашению о выплате в рамках разрешения обвинений в нарушении санкций США.

В апреле компания и ее бывший генеральный директор Уильям Шихара достигли соглашения с SEC. Согласно этому соглашению, ответчики согласились выплатить $24 млн в виде незаконно полученной прибыли, процентов и гражданских штрафов.

Международная платформа Bittrex Global продолжает свою деятельность за пределами Соединенных Штатов. Согласно данным CoinGecko, за последние сутки обороты на площадке составили около $2,346 млн. Биржа поддерживает торговлю 382 видами криптовалют в 599 торговых парах.

По информации The Block, в январе 2018 года доля Bittrex на американском рынке составляла 22,75%, однако уже к 2021 году этот показатель упал до менее чем 1%. В лидерах этого сегмента оказалась Coinbase с долей 37,67%.

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Заметим, что в июне SEC предъявила иск против Coinbase, а в феврале американская криптобиржа Kraken урегулировала претензии ведомства, выплатив $30 млн.