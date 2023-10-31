Сообщество SushiSwap предлагает отказаться от Kanpai 2.0
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Команда SushiSwap, децентрализованной криптобиржи (DEX), выдвигает идею возвращения к предыдущей модели, где все комиссии направляются в пользу держателей токена xSUSHI. По мнению участников дискуссии, с момента запуска модели Kanpai 2.0 в декабре прошлого года, токеномика проекта потеряла свою изначальную силу. Основная цель родного токена Sushi (SUSHI) - получение комиссий - теперь оказалась под угрозой, поскольку 100 процентов доходов направляется в казну проекта.
Более того, общая стоимость заблокированных активов (TVL) SushiSwap снизилась с пиковых 8 миллиардов долларов до текущих 400 миллионов долларов.
"С середины 2022 года наблюдается относительное снижение с позиции топ-5 DEX до 17-го места по объему торгов, а также падение цены токена до практически нулевой отметки".
Участники дискуссии в сообществе SushiSwap также считают необходимым ввести управляющий совет. По задумке, он будет состоять из семи волонтеров, избранных держателями xSUSHI. Этот совет разработает обновленную стратегию и усовершенствует токеномику SushiSwap.
В прошлом году руководитель платформы, Джаред Грей, предложил временно направить все комиссионные доходы в казну SushiSwap. Он отметил, что биржа столкнулась с "значительным дефицитом", который подверг угрозе ее функционирование. Глава SushiSwap предложил создать протокол распределения комиссий Kanpai, чтобы направить все комиссии в пользу казны DEX.
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