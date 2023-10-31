Команда Unstoppable Domains внесла революционные изменения, объявив о вхождении пользовательских цифровых идентификаторов в пространство имен .com. Теперь клиенты могут легко приобрести адреса в самом популярном сегменте традиционных доменов верхнего уровня Web2. Это означает, что организация стала первопроходцем в индустрии, предлагая как традиционные, так и инновационные доменные имена Web3.

DeFi-платформа Neutron, работающая на базе смарт-контрактов, совместно с Celestia, Hyperlane и Mitosis, представили миру Nexus. Этот продукт представляет собой сеть мостов, позволяющих разработчикам загружать накопленные пулы ликвидности и привлекать пользователей из всех основных криптокосмосов. Это невероятное событие сулит новую эру в области криптовалютных технологий.

Используя передовые технологии стека модульной безопасности IBC и Hyperlane, Nexus открывает потоки ликвидности между Cosmos, Ethereum и глобальной экосистемой. Он обеспечивает быструю и безопасную передачу TIA, ATOM или любого другого токена в любом направлении. Кросс-чейн приложения могут быстро интегрироваться и использовать потоки ликвидности с доменов.

Руководители платформы децентрализованных финансов Bril Finance взяли партнера - PancakeSwap, с целью интеграции автоматизированного инструмента управления портфелем непосредственно в менеджер позиций. Этот подход дает миллионам пользователей PancakeSwap возможность депонировать токены в хранилища с одним активом, предоставляя им инструменты институционального уровня с высокой доходностью и минимальными рисками.

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Наконец, сеть второго уровня Ethereum - Linea, поддерживаемая ConsenSys, успешно интегрировала потоки данных Chainlink. Это открывает новые горизонты для разработчиков, позволяя создавать передовые приложения, обеспечивая пользователям гарантии безопасности для надежного использования. Это важный шаг в развитии блокчейн-технологий и подтверждение ведущей позиции Linea в индустрии.