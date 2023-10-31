По мнению регулятора, криптовалюты и стейблкоины могут частично вытеснить национальные валюты, а текущие меры их регулирования являются недостаточными

По мнению регулирующего органа, криптовалюты и стейблкоины имеют потенциал частично вытеснить национальные валюты, и настоящие меры по их регулированию кажутся недостаточными. В понедельник, 30 октября, Банк России представил Проект основных направлений развития финансового рынка, в котором обозначены новые задачи для трансформации экономики и повышения устойчивости финансового рынка России.

реклама

В разделе № 4 этого документа, посвященного анализу рисков развития российского финансового рынка, криптовалюты и стейблкоины упоминаются как важный внешний макроэкономический фактор. По мнению Центрального банка, в условиях отсутствия глобального регулирования, их использование в качестве средства платежа может усилиться, частично вытесняя национальные валюты. Меры, предпринимаемые отдельными странами, могут оказаться неэффективными из-за "трансграничной природы современных денежных суррогатов".

Ранее Банк России подчеркивал, что цифровой рубль, планируемый к массовому внедрению в период с 2025 по 2027 год, не является ни криптовалютой, ни стейблкоином. Регулятор стремится создать национальную цифровую валюту, сочетающую "независимость наличных и удобство безналичных" денег.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Россия стала одним из первых крупных государств, которое уже запустило или подошло к запуску испытаний собственной цифровой национальной валюты. Кроме того, с 1 августа в России официально признали цифровые национальные валюты зарубежных государств.