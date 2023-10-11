Зиллика (ZIL) внесла важное объявление о доступности лент данных Chainlink как в основной, так и в тестовой сетях. Этот шаг значительно расширяет возможности для разработчиков, желающих создавать смарт-контракты и децентрализованные приложения (dApps) в этой сети. Ленты данных Chainlink будут использоваться для предоставления актуальных данных о ценах для пар ZIL/USD и USDT/USD.

Система оракулов Chainlink на данный момент активно применяется в 345 протоколах DeFi, обеспечивая обширные возможности для использования блокчейна. По состоянию на 9 октября 2023 года, оракулы Chainlink поддерживают 46,69% общей обеспеченной стоимости (TVS) во всех блокчейнах, что соответствует впечатляющей цифре в 11,895 миллиардов долларов.

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Достоверность данных, децентрализация, универсальность, надежность, совместимость с смарт-контрактами - все эти факторы считаются ключевыми причинами, почему ленты данных Chainlink способствуют инновациям в сети Zilliqa. Согласно данным CoinGecko, на момент написания этого материала, ZIL торгуется по цене 0,016 доллара.