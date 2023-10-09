Рост цены на Bancor (BNT) превысил 48%, достигнув отметки в 0,6201 доллара. Подчеркивается, что протокол Bancor продемонстрировал внушительный параболический тренд, который также сказался на объеме торгов. По последним данным CoinMarketCap, торговый оборот Bancor вырос на более чем 2490%, что свидетельствует о том, что рост цены основан на устойчивых основаниях и не является искусственно завышенным.

Анализ текущего тренда роста Bancor свидетельствует о том, что это самое амбициозное движение цены за длительный период времени. В предшествующем месяце цена монеты в основном оставалась стабильной, fluctuating между 0,3786 и 0,4462 долларами. Это можно интерпретировать как период консолидации.

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Отчеты из социальных сетей также свидетельствуют о том, что ведущий протокол Bancor, Carbon DeFi, обнаружил попытку фишинга, которая, если бы не была своевременно предотвращена, могла бы нанести ущерб экосистеме. Вместе с ключевыми инициативами, представленными протоколом, это укрепило уверенность его сообщества в том, что экосистема проявляет активность, в отличие от некоторых протоколов, которые недавно столкнулись с эксплойтами. Необходимо отметить, что, несмотря на появление ряда инновационных протоколов DeFi, снижение связанных с ними рисков остается значимым фактором, способствующим дальнейшему росту Bancor в ближайшем будущем.