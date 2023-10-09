В августе 2023 года Колин Ву, востребованный китайский журналист, раскрыл, что число активных учетных записей для мультичейновых кошельков с смарт-контрактами ERC-4337 достигло внушительной отметки в 443,6 тыс. Не останавливаясь на достигнутом, он отметил, что рекорды устанавливаются и регулярно пополняются. По его анализу, на долю Arbitrum приходится 213,1 тыс., Optimism — 153,5 тыс., Polygon — 49,7 тыс. и Base — 22,9 тыс.

Интересно, что в августе мультичейновые счета кошельков с смарт-контрактами обработали более 840 тыс. транзакций, что на 45,6% больше, чем в предыдущем месяце. В отличие от июля, где 96% всех операций сосредотачивались на Polygon, в августе UserOps процветали в таких сетях, как Optimism, Arbitrum, Polygon, Avalanche и Base.

Колин Ву напомнил о том, что кошелек с смарт-контрактами был представлен впервые компанией Argent. Технология абстракции учетной записи ERC-4337 стремительно завоевала популярность. В отличие от адреса EOA, создаваемого обычными кошельками, Argent использует смарт-контракт для создания пользователя. Пользователи могут легко "создавать и восстанавливать" закрытые ключи, используя социальные инструменты для подписи транзакций, которые далее отправляются на ретранслятор.

Что замечательно, ретранслятор Argent по-прежнему выступает в роли адреса EOA, используемого для вызова кошелька с смарт-контрактом с подписанной транзакцией. Абстракция учетной записи ERC-4337 привнесла более глубокое разделение в структуру. В теории, каждый человек может создать собственный механизм проверки, способный осуществлять объединение (Bundler) и оплату газа от имени (Paymasters).

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

К настоящему 7 сентября, количество мультичейновых счетов кошельков с смарт-контрактами перевалило за 778 тыс., а количество выполненных транзакций превысило 1,6 млн. Интересно, что смарт-аккаунты Polygon составили 47,7% (372 тыс.), Base — 235 тыс., Arbitrum — 215 тыс. и Optimism — 163 тыс.