Заместитель управляющего Банком Италии Пьеро Чиполлоне защищал планы по созданию цифрового евро, в ходе своего последнего выступления

Пьеро Чиполлоне, заместитель управляющего Банком Италии, на своей последней презентации активно отстаивал идею внедрения цифрового евро. В настоящее время он стремится получить одобрение на замену главы отдела разработки цифровой валюты (CBDC) Фабио Панетты в Европейском Центральном Банке (ЕЦБ).

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Чиполлоне, занимающий свою должность с 2020 года, является единственным кандидатом на замену скептически настроенного Панетты. Его выступление явно свидетельствует о возможных переменaх в политике ЕЦБ после предстоящего ухода Панетты в ноябре текущего года.

Цифровой евро откроет новые горизонты для расчетов государственными средствами в Европе благодаря использованию блокчейн-технологий и современной инфраструктуры. Чиполлоне заверяет, что эта новая валюта будет обладать высокой оффлайн-функциональностью, легкодоступностью и предложит эффективные меры для защиты конфиденциальности.

Назначение Чиполлоне уже практически одобрено министрами финансов еврозоны и руководством ЕЦБ. В отличие от Панетты, который в прошлом выражал сомнения относительно внедрения частных криптовалют и даже называл их схемой Понци, он активно участвовал в исследованиях и внедрении цифрового евро.

Чиполлоне подчеркивает, что инновации в блокчейне несут в себе значительные риски, но проблемы CBDC, связанные с финансовой стабильностью и кредитованием, можно решить с помощью введения ограничений на удержание средств для граждан.

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В последнем письме, группа межпартийных законодателей ЕС обратилась к представителям ЕЦБ с просьбой отложить решения по розничным CBDC до тех пор, пока законодатели не смогут договориться о юридических ограничениях в спорных областях, таких как конфиденциальность и прочее.