Блокчейн TON продолжает активное развитие, предлагая своим клиентам и разработчикам постоянно обновляющиеся инструменты и приложения. За третий квартал текущего года сообщество и команда TON проделали огромную работу.

На данный момент в сети TON уже зарегистрированы более 3 500 000 адресов, и количество активных кошельков приблизилось к 815 000. Важно отметить, что уровень ежедневных транзакций остается стабильно высоким на протяжении всего третьего квартала. Сеть поддерживается 344 валидаторами из различных стран, с общим стейком в ≈500 000 000 Toncoin.

Неотъемлемой частью успеха TON в этом квартале стало стратегическое партнерство с мессенджером Telegram, направленное на привлечение не менее 30% пользователей мессенджера в экосистему до 2028 года. Планы TON Foundation включают увеличение аудитории блокчейна в 33 раза по сравнению с текущим размером всей Web3-индустрии, где сейчас зарегистрировано всего 15 миллионов пользователей.

Важным шагом стал запуск смарт-контракта для заморозки Toncoin. Это предоставило холдерам возможность заморозить свои монеты на 5 лет, способствуя тем самым стабильности токеномики и получив за это заслуженные награды.

Кроме того, команда объявила о запуске некастодиального кошелька TON Space, интегрированного в Telegram. Этот кошелек обеспечивает безопасное управление криптовалютами, NFT и TON DNS.

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Другим важным достижением стала платежная система Wallet Pay, позволяющая оплачивать товары и услуги в Telegram с использованием криптовалюты, включая Toncoin, USDT и Bitcoin.

В рамках улучшений была представлена платформа Telegram Mini Apps, предоставляющая разработчикам возможность создавать разнообразные Web3-сервисы и приложения для сообщества Telegram.

Кроме того, Tonstakers представили новую возможность ликвидного стейкинга с минимальным депозитом в 1 Toncoin. Клиенты могут свободно выводить свои средства в любое время. Помимо этого, упрощен процесс разработки смарт-контрактов для TON, а внедрение Compressed NFTs позволило оптимизировать создание крупных коллекций.

Важно отметить, что кроссчейн-мост получил ряд существенных обновлений, расширяя возможности перевода токенов между различными блокчейнами, включая Ethereum, BNB Smart Chain и TON.