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MoonPay добавляет обмен криптовалюты в приложении

MoonPay, компания, занимающаяся инфраструктурой криптовалютных платежей, в мае запустила свое криптоприложение для розничной торговли, позволяющее пользователям покупать криптовалюту и управлять несколькими кошельками внутри приложения
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В мае текущего года MoonPay, компания, специализирующаяся на инфраструктуре криптовалютных платежей, представила свое новое криптоприложение для розничной торговли. Это приложение дает возможность пользователям приобретать криптовалюту и управлять несколькими кошельками прямо внутри него. Введение свопов расширяет функциональные возможности приложения.

Иван Сото-Райт, сооснователь и генеральный директор MoonPay, поделился: "Наш подход к реализации обменов в приложении MoonPay позволяет нам оптимизировать этот процесс. В отличие от использования смарт-контрактов, что может быть дорого и сложно из-за операций вызова смарт-контракта, MoonPay проводит две транзакции - одну для получения депозита и другую для отправки суммы котировки. Это позволяет более эффективно использовать газ, сокращая количество операций, необходимых для обмена".

Компания MoonPay сообщает о наличии 16 миллионов клиентов по всему миру.

Краткая история компании MoonPay: Основанная в 2018 году, MoonPay недавно расширила свою основную бизнес-модель платежной инфраструктуры для потребителей, включая приложения и NFT. В августе компания также запустила венчурное подразделение для инвестирования в стартапы Web3 и Fintech на начальном этапе развития. В этом году MoonPay совершила свою первую сделку по приобретению, приобретя креативное агентство Web3 Nightshift, с целью поддержать бренды в предоставлении функций Web3.

В конце 2021 года после успешного раунда финансирования серии A в размере 555 миллионов долларов, возглавляемого Tiger Global Management и Coatue, компания MoonPay была оценена в 3,4 миллиарда долларов. Сото-Райт и другие высшие руководители MoonPay, как сообщается, продали акции на сумму 150 миллионов долларов в рамках раунда серии A. Сразу после этого Сото-Райт приобрел дом в Майами за 38 миллионов долларов.

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В декабре прошлого года появился коллективный иск против MoonPay, обвиняющий компанию в сговоре с создателем NFT Bored Ape Yuga Labs и несколькими знаменитостями в манипулировании ценами на NFT. В июне этого года The Block сообщил, что MoonPay подарила ценные NFT Bored Apes знаменитостям в обмен на их поддержку бизнеса. Компания MoonPay в то время отрицала, что предоставила Bored Apes бесплатно, не предоставляя дополнительных деталей.

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