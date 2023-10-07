Цена Биткоина начала неделю с роста

Начало недели ознаменовалось подъемом курса Биткоина, превысившего отметку в 28 500 долларов. Однако, этот рост не смог удержаться, и в настоящий момент цена криптовалюты находится ниже 28 000, в соответствии с прогнозом.

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Анализ показывает, что несколько ключевых факторов мешают преодолеть уровень в 28 500 долларов. Так, торговая активность с долгосрочными позициями на Биткоин с кредитным плечом снизилась. Ежемесячные фьючерсы на Биткоин торгуются с премией к спотовым рынкам, но в текущий момент этот показатель неудовлетворительно низок, что свидетельствует о недостаточной поддержке продавцами.

Кроме того, фьючерсные контракты на BTC торгуются с премией ниже обычного уровня в 5-10%. Это указывает на низкий интерес к долгосрочным позициям с кредитным плечом. Также, торговая активность на традиционных биржах сократилась до минимума, не наблюдавшегося с конца 2020 года, свидетельствуя о снижении интереса институциональных инвесторов.

Снижение объемов торгов также связано с тем, что некоторые крупные американские компании, включая Jane Street Group и Jump Trading, отдалились от криптовалютных рынков. Издание Bloomberg указывает, что основной причиной этого стало ужесточение регулирования, что снизило привлекательность криптовалютного рынка для институциональных инвесторов.

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Ожидания инвесторов относительно спотовых Биткоин-ETF снижаются. Одним из ключевых факторов, поддержавших рост курса Биткоина, было ожидание одобрения спотовых Биткоин-ETF со стороны SEC. Однако регулятор постоянно откладывает рассмотрение заявок. Уверенность инвесторов в положительном исходе до конца года снижается, что также оказывает давление на стоимость Биткоина. В свете вышеперечисленных факторов, преодоление уровня в 28 500 долларов в краткосрочной перспективе оказывается затруднительным.