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Парламент Кении призвал закрыть Worldcoin

Парламентский комитет Кении, которому поручено провести расследование в отношении Worldcoin, рекомендовал регуляторам прекратить деятельность проекта в стране
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Парламентский комитет Кении, который получил поручение провести расследование в отношении проекта Worldcoin, вынес рекомендацию о прекращении его операций в стране. Ранее Министерство внутренних дел ограничило деятельность местного стартапа с целью оценки потенциальных рисков для общественной безопасности, что послужило отправной точкой для начала расследования. 5 августа, представители полиции в составе межведомственной группы провели обыск, изъяв документацию и оборудование. Согласно докладу, конфискованное имущество Worldcoin было передано в штаб-квартиру Управления уголовных расследований для дальнейшего анализа.

Отчет свидетельствует о том, что проект продолжает собирать личные данные жителей Кении, полностью игнорируя рекомендации о прекращении деятельности. Законодатели также предложили властям выключить виртуальные платформы стартапа и провести расследование в отношении возможных уголовных нарушений. Кроме того, в предложения включена идея разработки всеобъемлющей системы для цифровых активов и VASP с внесением изменений в существующие нормативные акты, учитывая киберпреступления и требования к налоговой отчетности.

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В документе подчеркивается, что "нерегулируемое принятие и использование криптовалют с целью полной децентрализации глобальных денежных систем представляет угрозу государственности". Напомним, что запуск Worldcoin состоялся 24 июля. Главным продуктом проекта является протокол World ID, основанный на доказательствах с нулевым разглашением. Это мобильный инструмент для идентификации через сканирование сетчатки глаза или номера телефона. Ранее деятельность Worldcoin также вызвала интерес регуляторов Великобритании, Франции, Германии и Аргентины.

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