Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Кийосаки предположил «конец» биткоина из-за цифровых сервисов банков

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» предположил, что цифровые сервисы банков потеснят первую криптовалюту Роберт Кийосаки усомнился в будущем биткоина
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Роберт Кийосаки, известный автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа", выразил сомнения в будущем биткоина и предположил, что цифровые сервисы банков могут вытеснить эту криптовалюту. В своем сообщении в социальной сети, он подчеркнул: "Биткоин и доллар США — в прошлом? Citibank анонсировал новую банковскую технологию на блокчейне, которая позволяет институционалам превращать свои сбережения в токены Citibank. Эти токены могут быть использованы для мгновенных трансграничных транзакций круглосуточно. Прощай, биткоин и доллар США!"

В середине сентября Citigroup представила своим институциональным клиентам новый продукт под названием Citi Token Services, который позволяет превращать активы клиентов в цифровые токены и мгновенно отправлять их в любую точку мира.

Этот сервис базируется на частном блокчейне, принадлежащем и управляемом самим банком. Отличительной особенностью Citi Token Services является то, что клиентам не требуется создавать собственные цифровые кошельки; они получают доступ через уже существующие системы банка.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее Кийосаки неоднократно предсказывал упадок доллара США и выражал доверие только к биткоину, золоту и серебру. Несмотря на краткосрочный рост фондового рынка США в конце июля, вызванный поднятием потолка государственного долга, он оставался верен этим трем активам.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

news newsweek
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
17
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
8
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
20
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
6
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
19
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
14

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лучше поздно чем никогда: Россия впервые "засветила" надувные макеты военной техники на СВО
22
В РФ достали из архивов чертежи крылатой сверхзвуковой ракеты «Рельеф» которая лучше Калибра
16
Западная пресса впечатлена разрушительной мощью российского ПТРК «Корнет»
39
Жители РФ не спешат отказываться от Gmail, хотя на размышления осталось всего несколько месяцев
45
Мункки назвал необычным пуск ракеты из ЗРК корветом ВМФ РФ в Балтийском море
4
Завод General Dynamics перед отпавкой на Украину "раздел" танки Abrams от продвинутой урановой брони
6
Ещё один украинский МиГ-29 сгорел на авиабазе Кульбакино после попадания "Ланцета"
4
LEGO отклонила использование переработанного пластика, утверждая, что это не сокращает выбросы CO2
+
Запорожский чернозем заставил застрять шведские танки ВСУ Strv122 - улучшенную модификацию Leopard
2
Бербок: часть передаваемых Украине Германией вооружений устарела или не работала
+
Немецкие автопромышленники просят восстановить «Северный поток»
7
В ЧВК Вагнер опровергли информацию о закрытии компании
3
Джастин Сан подтвердил взлом HTX (ранее Huobi) и компенсация средств
+
Китай снизил поставки галлия и германия до нуля – металлы нужны для производства оружия в США и ЕС
7
Samsung возобновил финансовую поддержку партнеров за продажу техники компании в России
+
В США попросили не устраивать охоту на танки M1 Abrams
8
Утечка теста Snapdragon 8 Gen 3 показала скачок производительности
+
19FortyFive: Су-57 может конкурировать с истребителем F-35 и является угрозой для Украины и Запада
7
Суконкин: самолет А-50У сможет наблюдать надводные объекты на 310 километров
+
OnePlus позаимствовал интерфейс Dynamic Island Apple для новых элементов управления записью экрана
1

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
19
США намерены перенести разведывательные технологии с самолетов на космические аппараты
48
Как подключить геймпад Sony Dualsense к консоли Xbox
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
17
Реалистичный военный шутер для слабых ПК и отличная замена Battlefield - Project Reality
4
MX Linux и игры: Основные проблемы Linux для игр
7
Midjourney сгенерировала постеры культовых фильмов в аниме стиле
4
Какими были елочные игрушки в СССР
24
Япония пытается восстановить лидерство в производстве передовых микросхем — EAF
6
США ввели новый пакет санкций против Китая за поставки в Россию и Иран компонентов для ударных БПЛА
10

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
20:50
А вот русским хакерам никакие призы не нужны, бо они свою работу делают для удовольствия: "...Русские хакеры взломали украинских провайдеров, обеспечивающих интернетом Госспецсвязь Украины и Генштаб В...
Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием уничтожил бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ
Umid Xaydarov
20:49
главное топ-1 взять. все осталье херня. офк
Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием уничтожил бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ
Вася Ягодкин
20:47
Хуйцню прекрати городить, фирменный далбаеб. Тебя самого не тошнит от собственного бреда?
Экс-помощник президента России Владислав Сурков верит в будущее «единство» России с Западом
ЧatoБoт
20:46
Крепчает маразм вна Некроине, да-с. А что ещё можно нормальным людям ожидать от потомственных йододефицитников-сифилитиков?
Администрация Зеленского требует от союзников нанести удары по России, Ирану и Сирии
SkyMaster
20:44
Сдаётся мне, что ребятки хотели кого-то наебать, но не фартануло. Вопрос такой - гражданами какой страны они были, поехав туда?
Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием уничтожил бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ
ЧatoБoт
20:44
В Оверах кудахчет Seеker, Криком заливается, Потому что в жопу стринги Глубоко врезаются.
Экс-помощник президента России Владислав Сурков верит в будущее «единство» России с Западом
Вася Ягодкин
20:43
Соскучились по любимой свинине.
CNN: похоже, силы ЧВК «Вагнер» вернулись под Артемовск
jsth
20:42
"то почему Запад не начал вторжение после развала" Ну во-первых, начал. Только через прокси силы - Чечня. Во-вторых, вторжение реально рассматривалось, если прокси силы будут успешны. Тут стоит сказа...
Экс-помощник президента России Владислав Сурков верит в будущее «единство» России с Западом
Тимур Закиров
20:41
Результаты в одноядерном чуть лучше чем у Apple A17 Pro , но у A17 Pro частота всего 3.78ггц , а тут 6ггц , почему они не могут как Apple ?
Разогнанный Intel Core i7-14700KF превзошёл Core i9-13900KF в бенчмарке Geekbench 6
Алексей Новиков
20:40
После первого подбитого абрамса пиндосы скажут что танк поставили хохлособакам без брони или вообще что это фейк от армии России!!!
Рогов: "Abrams повторят судьбу Leopard и Challenger - будут гореть так же ярко и эффектно"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем