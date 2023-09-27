Роберт Кийосаки, известный автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа", выразил сомнения в будущем биткоина и предположил, что цифровые сервисы банков могут вытеснить эту криптовалюту. В своем сообщении в социальной сети, он подчеркнул: "Биткоин и доллар США — в прошлом? Citibank анонсировал новую банковскую технологию на блокчейне, которая позволяет институционалам превращать свои сбережения в токены Citibank. Эти токены могут быть использованы для мгновенных трансграничных транзакций круглосуточно. Прощай, биткоин и доллар США!"

В середине сентября Citigroup представила своим институциональным клиентам новый продукт под названием Citi Token Services, который позволяет превращать активы клиентов в цифровые токены и мгновенно отправлять их в любую точку мира.

Этот сервис базируется на частном блокчейне, принадлежащем и управляемом самим банком. Отличительной особенностью Citi Token Services является то, что клиентам не требуется создавать собственные цифровые кошельки; они получают доступ через уже существующие системы банка.

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Ранее Кийосаки неоднократно предсказывал упадок доллара США и выражал доверие только к биткоину, золоту и серебру. Несмотря на краткосрочный рост фондового рынка США в конце июля, вызванный поднятием потолка государственного долга, он оставался верен этим трем активам.